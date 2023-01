V Ždinji vasi do novih kilometrov kanalizacije

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja Malkom Marjan Skube sta v družbi predsednika sveta Krajevne skupnosti Otočec Andreja Novaka včeraj podpisala pogodbo za nadaljevanje gradnje kanalizacije v Ždinji vasi v višini 1,7 milijona evrov z DDV. V 2. fazi del bo na novo zgrajenih 2,5 kilometra fekalne kanalizacije in 1,5 kilometra meteorne kanalizacije. Dela se bodo začela ta mesec in trajala eno leto.

Novomeška občina je, kot sporočajo z rotovža, v okviru lani zaključene prve faze del v Ždinji vasi že zgradila nekaj manj kot 3,7 kilometra vodovoda in skoraj tri kilometre kanalizacije, v bližnji Brezovici skoraj 600 metrov vodovoda, hkrati so bila prenovljena vsa cestišča v Ždinji vasi in del na območju Trške gore ter občinska cesta Novo mesto–Ždinja vas od križišča z državno cesto Na Brezovici do gostilne Pugelj. Prenova vodovoda in kanalizacije ter cest je stala skoraj 1,5 milijona evrov, del je sofinancirala tudi država.

Z letošnjim nadaljevanjem gradnje bo občina dogradila celotno kanalizacijsko omrežje, kar bo omogočilo priključevanje objektov na javno kanalizacijsko omrežje za Ždinjo vas in nižje ležečo gospodarsko cono Brezovica. S tem nadaljuje komunalno opremljanje naselij, kjer je to smiselno oziroma gospodarno. Na ostalih območjih, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, pa tudi novomeška občina nudi sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav, za kar je že objavljen razpis na njihovi spletni strani.

