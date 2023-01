FOTO: Najboljši kruh z vsemi možnimi točkami spekel Jože Senegačnik

7.1.2023 | 14:30

Jože Senegačnik je za praznični kruh prejel vseh 80 točk.

Predsednica Društva podeželskih žena Tavžentroža Nada Zorec

Ocenjevalna komisija je prejela 74 različnih kruhov.

Trebnje - Društvo podeželskih žena Tavžentroža je dopoldan pripravilo že 9. razstavo kruha in kvašenih izdelkov. V ocenjevanje so prejeli 74 vrst kruha, od tega jih je 50 prejelo zlato priznanje, 20 srebrno, 3 bronasto, eden pa zahvalo za sodelovanje.

Predsednico društva Nado Zorec veseli, da so po epidemiji koronavirusa znova organizirale tovrstno razstavo, s katero ohranjajo dediščino naših babic in znanje prenašajo na mlajše rodove. »Kar malo nas je skrbelo, kakšen bo odziv, kajti zadnjo razstavo smo pripravile leta 2020. A odziv je bil zelo dober, očitno smo vse gospodinje pogrešale takšne dogodke, na katerih lahko pokažemo svoje znanje, obenem pa se tudi družimo med sabo. Zame je kruh še vedno neka sveta stvar. Spominjam se, ko sem bila majhna, doma ni bilo kruha, zato sem hodila sosedo spraševat, koliko je ura, kajti vedela sem, da mi bo odrezala velik kos kruha. Tudi soseda Zofka je vedela, zakaj sem vsake toliko prišla, pa ne zaradi ure. Zame najlepše diši cvet pšenice, ko vzamemo kruh iz domače krušne peč,« je dejala Zorčeva, ki je tudi sama v ocenjevanje dala štiri vrste kruha, kar trije so prejeli zlato, eden pa srebrno priznanje. Po njenih besedah je najbolj pomembno, da je kruh narejen z ljubeznijo.

Najboljšega je po mnenju strokovne komisije spekel Jože Senegačnik s Škofljice pri Ljubljani, ki je za praznični kruh edini prejel vse možne točke. V ocenjevanje je prinesel še kruh s praženo čebulo in provansalskimi zelišči, za katerega je prav tako prejel zlato priznanje. »Včasih človek misli, da bo za določen kruh prejel dobro oceno, pa ni vedno tako. Težko je reči, kakšen je recept, da narediš dober kruh. Predvsem moraš uporabljati dobre sestavine, ne smeš pretiravati pri dodatkih, kot smo slišali predsednico ocenjevalne komisije, manj pomeni več, paziti je treba, da je kruh primerno sladek in odišavljen. Zagotovo tudi pomaga, če veliko pečeš,« je povedal.

V ocenjevanje so članice strokovne komisije prejele 74 kruhov, ki so bili razdeljeni v šest kategorij: pšenični, rženi, mešani in praznični kruhi ter kruhi iz drugih krušnih žit in posebnih vrst. Kot je povedala predsednica ocenjevalne komisije Cvetka Lavrič iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, so ocenjevali zunanji videz, videz sredice, vonj skorjice in sredice ter okus in topnost skorje in sredice. Lavričeva opaža, da se je v primerjavi z ocenjevanji iz prejšnjih let kakovost izdelkov povečala. Klub temu je podala še nekaj priporočil gospodinjam, kako bi lahko še izboljšale nekatere pomanjkljivosti.

Pohvalne besede vsem sodelujočim sta namenili županja Trebnjega Mateja Povhe in podžupanja Občine Mokronog – Trebelno Snežka Bizjak. Društvo podeželskih žena Tavžentroža pa se že veseli prihodnje razstave, ki bo že deseta po vrsti.

Besedilo in fotografije: R. N.

