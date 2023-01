V Novem mestu za organizacije in posameznike s posebnim statusom 1,5 milijona evrov podpore

8.1.2023 | 11:00

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je objavila razpis za sofinanciranje delovanja organizacij in posameznikov s posebnim statusom. Za enajst vsebinskih področij je organizacijam in posameznikom, ki v novomeškem okolju predstavljajo pomembno družbeno komponento, letos namenila skupaj poldrugi milijon evrov, so sporočili z novomeške občine.

Gre sicer za lani prvič uvedeni triletni razpis, namenjen tako prijavljencem, ki jim je novomeška občina že lani odobrila sofinanciranje letnega programa dela med letoma 2022 in 2024, kot tudi novim prosilcem.

Z omenjeno denarno podporo želijo organizacijam in posameznikov s posebnim statusom omogočiti stabilno delovanje, so še dodali.

Vloge oz. prošnje je možno oddati le v digitalni obliki. Prvi rok za oddajo vlog poteče 3. februarja. V pomoč pri prijavi bodo pristojni na novomeškem rotovžu 25. januarja pripravili informativno srečanje.

Če po preteku prvega razpisnega roka do 3. februarja prosilcem ne bodo razdelili vseh razpisanih sredstev, bo vloge možno oddati še dvakrat, in sicer med 28. aprilom in 26. majem ter med 28. avgustom in 29. septembrom.

Gre sicer za področja kulture, mladine, socialnega in zdravstvenega varstva, športa, prireditev, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, delovanja preostalih društev in organizacij, turizma, prireditev, pomembnih za turistično promocijo občine, ter za oživljanje mestnega jedra in drugega okolja.

Prosilci lahko vse potrebno in informacije najdejo na občinski spletni strani.

M. K.