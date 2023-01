Bomba ob Kettejevem drevoredu

8.1.2023 | 08:20

Nevarne najdbe v rokah pirotehnika (Foto: arhiv lokalno.si)

Včeraj ob 8.06 je v gozdu ob Kettejevem drevoredu v Novem mestu občan našel neznano ubojno sredstvo. Pirotehniki so odstranili in na varnem kraju uničili ročno bombo, vžigalnik minometne mine, vžigalnik topovske granate ter 12 kosov pehotnega streljava, italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne. O najdbi so bile obveščene pristojne službe.

Požari

Ob 13.03 je v naselju Podgrad, občina Novo mesto, na travniku zagorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad - Mehovo so pogasili požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov.

Včeraj ob 1.12 je v naselju Škrjanče, občina Ivančna Gorica, gorel zapuščen objekt. Gasilci PGD Stična in Šentvid pri Stični so požar pogasili, premetali posamezna žarišča in jih dodatno zalila z vodo. Ob 7.32 je ponovno zagorelo na požarišču in gasilci so ga dokončno pogasili.

Ob 16.50 je v Dolenjem Boštanju, občina Sevnica, dimnikarska služba pri čiščenju dimnika na stanovanjskem objektu potrebovala pomoč gasilcev. Gasilci PGD Boštanj so pregledali dimnik s termovizijsko kamero, nadzirali izgorevanje saj in postavili požarno stražo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OKP ČRNOMELJ .

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GC ZALOG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.