Obnovljen celoten ginekološko – porodniški oddelek. Na voljo spet nadstandardne sobe, apartma …

8.1.2023 | 14:00

V novomeški porodnišnici se trudijo biti prijazni ne le novorojenčkom, temveč celotni družini.

Tako izgleda v apartmaju, kjer s porodnico lahko biva vsa njena ožja družina.

Novo mesto - V Porodnišnici Novo mesto se je lani rodilo 1190 otrok, od tega 612 moških in 578 žensk. Devetkrat so bili dvojčki. Porodov je bilo 1181, kar je nekoliko manj kot v letu prej (1329).

Kot pove glavna medicinska sestra ginekološko porodniškega oddelka in diplomirana babica Jelka Cimermančič, morda malce nižjim številkam botruje obnova celotnega oddelka, ki je bila tik pred božičem končana.

»Zdaj imamo na voljo nove, sodobno in moderno opremljene prostore. Kot je v naši moči, se prilagajamo mamicam in njihovim željam in potrebam, tudi pri alternativnih porodih,« pove Cimermančičeva in poudari srčno delo celotne njihove ekipe, ter dobro sodelovanje z vodstvom bolnišnice.

V novomeški porodnišnici nudijo tudi nadstandard: zdaj imajo na voljo za porodnice en apartma – tu lahko takoj po porodu biva celotna družina, poleg mamice in novorojenčka še očka ter morebitni bratci in sestrice; tri manjše nadstandardne sobe za eno osebo ter dve veliki nadstandardni sobi, kjer lahko bivata z mamico še dve osebi. Za vse te sobe velja veliko povpraševanje.

L. Markelj, foto: Anja Bator, Bibaleze.si