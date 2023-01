FOTO: Rokometašice Krke že do polčasa preveč zaostale

8.1.2023 | 09:30

Rokometašice Mlinotesta Ajdovščine so včeraj vknjižile novo zmago.

Ana Abina, ki je pred leti igrala za novomeško Krko, je vseh šest zadetkov zadala v prvem polčasu.

Novo mesto - Novomeške rokometašice včeraj niso bile kos nasprotnicam iz Ajdovščine, ki so v dvorani OŠ Stopiče prepričljivo osvojile novi dve točki. Ajdovke so si že v prvem polčasu nabrale visoko prednost, zato njihova zmaga v nadaljevanju ni bila vprašljiva (33:18).

Rokometašice Mlinotesta Ajdovščine, ki so v tej sezoni doživele le en poraz proti ljubljanskemu Krimu, so bile pred začetkom obračuna z Novomeščankami favoritinje na papirju, kar so tudi upravičile na igrišči. Hitro so povedli s 7:1, zato je domači trener Gašper Kovač v 8. minuti že vzel minuto odmora. Krkašice so težko prebijale čvrsto obrambo gostij, pri katerih se je v vratih razigrala še Klara Hrovatič. Na drugi strani so Ajdovke brez težav polnile gol Novomeščank, v prvem polčasu sta največ zadetkov dosegli Ana Abina (6) in Živa Čopi (4), nekdanji članici novomeške Krke.

Prednost Mlinotesta Ajdovščine je v 25. minuti narasla že na 15:4, deset minutni strelski post Novomeščank pa je nato prekinila Tjaša Smonkar. Ob polčasu so krkašice zaostajale že za dvanajst zadektov (7:19), tekma je bila odločena, zato so v nadaljevanju priložnost dobile tudi igralke, ki običajno manj igrajo.

1. ženska rokometna liga, 9. krog:

- modra skupina:

Krim Mercator : Trgo ABC Izola 33:19 (16:10)

Krka : Mlinotest Ajdovščina 18:33 (7:19)

Danes:

Litija : Žiher hiše Ptuj-Ormož

Velenje : Z'dežele

Lestvica:

1. Krim Mercator 8 8 0 0 298:156 16

2. Mlinotest Ajdovščina 9 8 0 1 290:201 16

3. Z'dežele 8 5 1 2 237:190 11

4. Velenje 8 4 0 4 172:212 8

5. Krka 8 3 0 5 193:234 6

6. Litija 7 1 1 5 159:196 3

7. Žiher hiše Ptuj-Ormož 6 1 0 5 126:187 2

8. Trgo ABC Izola 8 0 0 8 155:254

Besedilo in fotografije: R. N.

