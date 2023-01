Slikonstrukcije ob koncu leta

9.1.2023 | 09:30

Akademski slikar Alojz Konec in predsednica društva Oko Branka Benje (Foto: Pavel Perc)

Krško - Na zadnji četrtek starega leta je 20 članov Društva likovnikov Krško – Oko v avli Kulturnega doma Krško za skupinsko slikarsko razstavo z naslovom Slikonstrukcije prispevalo po eno sliko tihožitja, ki je bilo tema zadnje razstave ob koncu leta. Ustvarjali so pretežno v tehniki akril na platnu, nekateri pa se predstavljajo tudi z oljem na platnu, oljnimi pasteli in mešano tehniko.

Tokrat so slikarska dela nastajala pod mentorstvom akademskega slikarja Alojza Konca iz Sevnice. Predsednica društva Branka Benje je povedala, da jih je njegov sveži, drugačni pristop k ustvarjanju navdušil, in tako so nastala zelo zanimiva dela. Konec je pojasnil, da so se na delavnicah s člani društva srečali šestkrat po tri ure in da so ustvarjali in slikali v duhu abstrakcije, da je avtorski podpis razstavljenih del resnično pristen, da pa so njihova dela na razstavi postavljena tako, da žarijo s svojo drugačnostjo.

Do 26. januarja so na ogled postavili svoja dela: Hermina Agrež, Darinka Asić, Nada Bizjak, Adriana Bordaš, Slobodanka Čekrlić, Iva Gošek, Mitja Grum, Primož Lapuh, Milena Mraović, Sofija Novakov Gerdin, Jožica Petrišič, Mihaela Prevejšek, Tanja Radej, Vilma Siter, Lidija Strle, Jože Šterk, Darja Veljković, Milena Volk, Jelka Zidarič in Antonija Žener.

Z glasbenim programom sta kulturni dogodek še polepšali nadarjeni violinistki Zarja Stojanović in Tia Strommer iz Glasbene šole Krško pod mentorstvom Sanje Kaluđerović. Na klavirju ju je spremljal Martin Šušteršič.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

P. P.