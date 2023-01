Krkaši tudi po derbiju s Heliosom neporaženi

9.1.2023 | 08:00

Fotografije: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 13. krogu lige Nova KBM sinoči na domačem parketu premagali Helios s 74:67 (18:18, 33:35, 50:56).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 300, sodniki: Petek (Maribor), Španič (Postojna), Pipan (Cerklje na Gorenjskem).

* Krka: Stergar 5 (2:2), Cerkvenik 6, Stipčević 17 (3:3), Jurković 5 (1:5), Spasojević 13, Špan 15, Škedelj 5 (1:2), Macura 8 (2:4).

* Helios: Luke 14 (1:2), Mirtič 8, Buljević 7 (2:2), Oman 9, Tunstall 10 (2:3), Bačvič 7, Mahkovic 12 (4:4).

* Prosti meti: Krka 9:16, Helios 9:11.

* Met za tri točke: Krka 7:24 (Špan 3, Stipčević 2, Stergar, Spasojević), Helios 8:29 (Luke 3, Mahkovic 2, Buljević, Oman, Bačvič).

* Osebne napake: Krka 18, Helios 17.

* Pet osebnih napak: /

Košarkarji Krke so na derbiju 13. kroga lige Nove KBM še drugič v sezoni premagali Helios in ostajajo neporaženi. Do zmage so prišli na podoben način kot na prvi medsebojni tekmi v Domžalah, tudi na domači tekmi so večji del zaostajali, na koncu pa vendarle prišli do preobrata. To pa po zaslugi meta za tri točke in Jana Špana, ki je na začetku zadnje četrtine povlekel novomeški voz iz neugodnega položaja.

Tekma, med katero sta bila lahko trenerja bolj zadovoljna z obrambo kot napadom, saj igralcem nikakor ni stekel met, je bila sicer zelo izenačena. Krka je do začetka zadnjega dela vodila le nekajkrat, a z izjemo 2:0 nikoli več kot za točko. Na drugi strani so imeli Domžalčani dvakrat prednost sedmih točk, prvič na začetku tekme, drugič pa pri izidu 47:54.

Pred začetkom zadnje četrtine so gostje vodili s 56:50, nato pa je na sceno stopil Špan. Zadel je tri zaporedne trojke - pred tem je Krka zadela le en met za tri točke - za delni izid 9:0, nato pa dosegel še dve točki in spodbudil soigralce, da so še oni začeli zadevati z razdalje. Trojke so zadeli še Radosav Spasojević, Rok Stipčević, s 17 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme, in v zadnji minuti še Leon Stergar. Na drugi strani so Domžalčani grešili, tako da so morali še drugič v sezoni čestitati tekmecem.

Izjavi po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke:

»Čestitam fantom za oddelano. Ni bila tekma za uživanje v lepoti, ampak trda predstava obeh moštev. Veliko se je grešilo v napadu, a razlog za to je tudi dobra obramba. Helios je napadalno moštvo, proti kateremu dobivata obramba in skok. To smo odpravili z odliko, saj tako v domačem prvenstvu kot v 2. ABA ligi dosegajo po večini več kot 90 košev. Danes smo pokazali, da jih lahko pustimo na manj koših, imamo pa tudi še mi rezerve v napadu. Zato sem lahko zadovoljen, seveda pa se da še vedno bolje. Polovica prvenstva je sedaj za nami in jaz si želim, da v drugi polovici obranimo prvo mesto na lestvici. Imamo dve zmagi prednosti pred Heliosom, ostali pa so že precej zadaj, tako da je v naših rokah, da to prednost zadržimo v naslednjih 14 tekmah, osvojimo drugo mesto pred končnico, saj gre Olimpija avtomatsko na prvo mesto, in se potem posvetimo morda tudi drugim stvarem.«

Jan Špan, igralec Krke:

»Bila je težka tekma, kar smo tudi pričakovali. Pokazali smo pravi karakter, sicer samo v 5-10 minut, ko se je tekma odločala. V prihodnje bomo morali to razpotegniti skozi več minut. Če nam bo to uspelo, bo dobro za nas, drugače pa bomo v težavah, kot smo bili tudi v delih današnje tekme. Zmagali smo predvsem zaradi obrambe, saj v letošnji sezoni ni lahko zadržati Heliosa pod 70 točkami. Tako v slovenski ligi kot v 2. ABA ligi se večkrat ustavijo med 80 in 100 točkami, mi pa smo bili ravno v pravem času zbrani in tega rabimo v prihodnje še več.«

Pred uradnim začetkom tekme so se z minuto molka poklonili Marjanu Gregorčiču, športnemu novinarju iz Novega mesta, ki je umrl konec minulega leta.

Naslednja tekma v Ligi Nova KBM Novomeščane čaka v soboto, 14. 1., ko bodo igrali pri Podčetrtku. Že v sredo, 11. 1., ob 19.00 pa jih čaka nova domača tekma s Heliosom, tokrat prva četrtfinalna tekma Pokala Spar.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn Gašper Okorn Jan Špan Jan Špan