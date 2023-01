Investitor v turistični park odstopil od projekta

V Kostelu sicer že imajo turistično znamenitost - grad. (Foto: arhiv; Zavod za kulturo in turizem Kostel)

Kostel - Na javnem razpisu prijavljen in izbran investitor, ki naj bi uresničil projekt gradnje turističnega parka v Kostelu, je odstopil od pogodbe. V občini Kostel bodo zato najverjetneje objavili nov razpis, je povedala nova županja Nataša Turk.

Za projekt, s katerim bi v Kostelu zgradili turistični park z enim ali dvema jezeroma za kopanje, restavracijo, postajališčem za avtodome, šotori za glamping in hiškami na drevesu, se je zavzemal zlasti prejšnji župan Ivan Črnkovič. Občina je nameravala projekt izpeljati v javno-zasebnem partnerstvu, za kar je lani objavila javni razpis in na njem kot investitorja izbrala podjetje MPi gradnje.

Po pogodbi, ki so jo podpisali jeseni, bi investitor park zgradil na občinskem zemljišču, za katerega bi mu občina po plačilu 200.000 evrov pristojbine podelila stavbno pravico za 30 let. A investitor celostne pristojbine ni plačal, s čimer se šteje, da je odstopil od projekta.

Po besedah županje morajo zato na občini razmisliti, kako naprej: "Najverjetneje bomo šli v nov razpis za podelitev stavbne pravice."

Projekt turističnega parka je sicer zgolj eden od projektov, ki jih namerava izvajati nova županja. Kot pravi, jih na občini čaka še vrsta drugih, s katerimi želijo predvsem izboljšati kakovost življenja in poskrbet za enakomeren razvoj občine. Najprej si želijo urediti primarno infrastrukturo, kot so vodovod, kanalizacija in ceste. Pozornosti so potrebne zlasti slednje, saj so jih ponekod močno načele lanske poplave. Pri tem računajo tudi na finančno pomoč države, ki jim še ni bila odobrena.

Posebno pozornost nameravajo nameniti urejanju zdravstvene problematike, saj si želijo, da bi zdravnik iz Zdravstvenega doma Kočevje v občino redno prihajal vsaj nekajkrat na teden. Trenutno namreč prihaja dokaj neredno, pravi županja.

Želijo si tudi dokončati gradnjo mrliške vežice v Banja Loki, gradnjo kanalizacijskega omrežja v Fari ter nadaljevati z razvijanjem turističnih vsebin, povezanih z gradom Kostel.

