80 let mučeništva bl. Alojzija Grozdeta. Letos Grozdetovo leto

9.1.2023 | 13:30

Po maši so se duhovniki in verniki s škofom Andrejem Sajetom med molitvijo rožnega venca peš odpravili na kraj mučeništva, do Grozdetovega križa.

Spominsko mašo je vodil novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

Mirna - Na novega leta dan so s spominsko mašo na Mirni obeležili 80-letnico mučeniške smrti mučenca blaženega Alojzija Grozdeta, dijaka in člana Katoliške akcije.

Za božične praznike leta 1942 se je iz Marijanišča v Ljubljani, kjer je bival kot dijak klasične gimnazije, odpravil domov na Dolenjsko. 1. januarja 1943 so ga Mirni zajeli partizani in ga po krutem zasliševanju in mučenju, pod krivo obtožbo v nočnih urah umorili ob potoku Vejeršca pod mirnskim gradom. Proces za priznanje njegovega mučeništva se je začel leta 1992, 13. junija 2010 pa je bil na evharističnem kongresu v Celju razglašen za blaženega.

Spominsko mašo, med katero je prepeval domači župnijski zbor, je ob somaševanju duhovnikov in množice vernikov v mirnski farni cerkvi daroval novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje. V pridigi je govoril o pomenu mučeništva in od kje mučencem prihaja notranja duhovna moč, da so sposobni darovati življenje za Kristusa in Cerkev.

Kot pravi postulator msgr. mag. Igor Luzar, so v molitveni spomin še posebej vključili pravkar preminulega papeža Benedikta XVI., ki je leta 2010 priznal Grozdetovo mučeništvo in ga razglasil za blaženega.

S to spominsko mašo se pričenja Grozdetovo leto 2023, saj letos mineva 100-letnice njegovega rojstva (27. maja). Za geslo leta so izbrali besede iz Grozdetove pesmi Misijonarjeva molitev: Luč je, ki šel sem za njo …

Po maši so se duhovniki in verniki skupaj s škofom Sajetom med molitvijo rožnega venca peš odpravili na mesto mučeništva, do Grozdetovega križa, kjer je potekal drugi del slovesnosti: nagovor škofa in postulatorja Igorja Luzarja, molitev Grozdetovih litanij in pozdrav domačega župnika in skrbnika tega svetega kraja, župnika Roberta Hladnika.

