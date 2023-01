Sevniške infrastrukturne posodobitve v letu 2023

10.1.2023 | 08:40

Lani dokončan nadvoz (Vse fotografije: Občina Sevnica)

Sevnica - Novo zgrajen nadvoz čez trebanjsko železniško progo v Šmarju je ena izmed lanskih vidnejših infrastrukturnih pridobitev v Sevnici, sporočajo iz tamkajšnje Občine. Izgradnja nadvoza je del širših ureditev območja za zagotavljanje ustrezne pretočnosti prometa iz Industrijske cone Sevnica. Realizacijo projekta v vrednosti dobrih 1,7 milijona evrov sta finančno podprla Evropski sklad za regionalni razvoj in država. V navezavi na regionalno cesto Boštanj - Planina se v januarju začenja še načrtovana rekonstrukcija križišča v krožišče. Investitor je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, izvajalca te posodobitve pa domači podjetji Rafael in Gradnje. Z ureditvijo krožišča se bo to območje prilagodilo naraščajočemu prometu, s čimer bo omogočen nadaljnji razvoj industrijske cone in gospodarstva na tem območju, so prepričani na občini.

Letos se nadaljujejo tudi aktivnosti dveh obsežnih projektov urejanja komunalne infrastrukture, to je povezovanja vodovodnih sistemov v sklopu projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica in izgradnje kanalizacijskega omrežja v sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica. Oba projekta se izvajata s podporo evropskega Kohezijskega sklada.

Gradnja OŠ Ane Gale

Vrtec Panorama

Na področju investicij v objekte šolske in predšolske vzgoje poteka gradnja nove šole s prilagojenim programom Ane Gale Sevnica. Nov šolski objekt je umeščen na območje širšega kompleksa osnovne šole in vrtca v Sevnici, ob osnovnem objektu pa so načrtovani tudi spremljevalni, ki bodo, kot pravijo na občini, izboljšali funkcionalnost celotnega območja. Ob Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica bo urejena nadstrešnica ob obstoječi kuhinji, nova hladilnica za potrebe šolske kuhinje, območje z dodatnimi parkirnimi mesti ter nadstrešek s skladiščem za potrebe Športne dvorane Sevnica. Izgradnja šole poteka skladno s terminskim planom in bo predvidoma zaključena v začetku leta 2024. Občina Sevnica je lani začela tudi rekonstrukcijo in dogradnjo Osnovne šole Blanca. V lanskem letu je bila urejena nova kuhinja z razširjeno jedilnico in garderobo, v letošnjem letu pa se nadaljuje dogradnja šole z ureditvijo dodatnih igralnic za predšolske otroke, učilnic, garderobe in kabineta za zaposlene. Gradnja novih prostorov bo zaključena predvidoma v spomladanskih mesecih. Za zagotovitev zadostnih kapacitet za predšolsko vzgojo sta bili v Vrtcu Panorama Boštanj v sklepnem delu leta 2022 urejeni dve dodatni igralnici. Trenutno poteka opremljanje prostorov, novi oddelki pa bodo oblikovani predvidoma v marcu.

V letu 2022 so opravili tudi številne posodobitve objektov za športne in prostočasne aktivnosti. V Športnem parku Krmelj so na novo urejena tri igrišča: za balinanje, tenis in odbojko, posodobljena so tudi športna igrišča v Loki pri Zidanem Mostu, v Tržišču in na Češnjicah. V OŠ Boštanj je novo urejena balvanska plezalna stena.

Pomemben projekt ohranjanja kulturne dediščine je bila muzejska obuditev brivsko-frizerskega salona Kreutz. Salon je bil v zaključku leta posodobljen z novo zanimivo pridobitvijo, ogledalom z AR izkušnjo oziroma izkušnjo obogatene resničnosti, ki prikazuje, kako bi različne pričeske izgledale na osebi, ki se v ogledalo pogleda.

Na področju načrtovanja ureditev prostora sta bila sprejeta prostorska akta, ki omogočata gradnjo novega doma za starejše in varovanih stanovanj ter gradnjo večstanovanjskih stavb v Sevnici. Aktivnosti za realizacijo obeh projektov se nadaljujejo v letošnjem letu.

Dinamika investicij in projektov se iz leta 2022 se torej nadaljuje v leto 2023. Načrtovano je zaključevanje odprtih projektov posodobitev komunalne infrastrukture in objektov šolske vzgoje. Novi projekti in posodobitve, ki so predvideni za naslednje obdobje, bodo Občinskemu svetu in zainteresirani javnosti predstavljeni v sklopu prvega branja predloga občinskega proračuna za leto 2023 na seji, ki je načrtovana za konec januarja, še napovedujejo na Občini Sevnica.

