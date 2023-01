Danes brez elektrike

10.1.2023 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER, izvod Gradac Silos;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIBLJE, izvod Brinsko selo;

- od 12:00 do 16:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP METLIKA 1931;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP METLIKA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OMOTA, izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK, izvod 1.CEROVEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ 1970.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEDILNICA, TP MALA ŠEVNICA in TP VELIKA ŠEVNICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Zakal, Gorenji Leskovec, Hinje, Podboršt in Murnice.

M. K.