Prvaki po premoru znova v boj za nove prvoligaške točke

10.1.2023 | 07:30

Novo mesto - Prvi del ligaškega tekmovanja v 1. Slovenski namiznoteniški ligi so aktualni državni prvaki, igralci Športnega društva SU iz Novega mesta, zaključili na drugem mestu z enakim izkupičkom točk kot vodilna ekipa Inter Diskonta. Slednja je bila prav v medsebojnem obračunu boljša. V soboto, 14. januarja, se začne drugi del sezone, ki ga Novomeščani pričakujejo z optimizmom.

»Čeprav branimo naslov državnih prvakov in smo na začetku nove sezone to potrdili z osvojitvijo Pokala Slovenije, nam 2. mesto na lestvici po prvem delu sezone ne dela skrbi. Nov sistem lige je drugačen in možnost presenečenj je večja kot s prejšnjim sistemom, zato bi lahko izgubili tudi kakšno tekmo več,« pravi Uroš Slatinšek.

Glavni cilj prve članske ekipe, ki jo poleg Uroša sestavljajo še starejši brat Jure Slatinšek ter Jožko Omerzel, Mark Gazvoda in Maj Murn, ostaja uvrstitev med najboljše 4 in s tem v play off. Liga je letos malo bolj razpotegnjena datumsko in kot izpostavlja Uroš, je zelo pomembno pravilno rezporediti treninge in tempirati formo glede na pomembne tekme. Kdo bo prvak, se bo odločalo šele maja in junija. »Do takrat je še dolga pot in zaenkrat smo popolnoma osredotočeni na drugi del lige,« dodaja Slatinšek.

Prvo tekmo drugega dela sezone v 1. SNTL bodo SU-jevci odigrali v gosteh, in sicer v soboto, 14. januarja ob 18. uri, ko bodo gostovali pri NTK Vesna. Teden dni zatem pa bodo v ŠC Livada gostili moštvo Kajuh Slovana iz Ljubljane.

Premierna sezona za člansko žensko ekipo

ŠD SU Novo mesto ima v tej sezoni tudi člansko žensko ekipo, ki tekmuje v 2. slovenski namiznoteniški ligi. Po koncu prvega dela mlade igralke zasedajo 3. mesto, kar je vsekakor lepa popotnica za naprej. »Punce so še mlade in vsaka tekma s starejšimi igralkami je še toliko bolj dobrodošla za vsa tekmovanja v njihovih kategorijah. Naša kadetska ekipa letos brani naslov državnih prvakinj in verjamem, da jim bodo prav te tekmo pomagale priti do zastavljenega cilja.« Lana Slatinšek ter sestri Neža in Neja Gazvoda bodo tekmovanje v 2. ligi začele z dvema tekmama v gosteh, in sicer bodo 21. januarja merile moči z igralkami NTS Mengeš in NTK Sobota.

Šport se ne igra, šport se živi!

SU-jevi pa niso znani le po tekmovalnosti in odmevnih rezultatih v vseh selekcijah, temveč tudi po uspešni organizaciji tekem. Tako so sredi decembra z odliko organizirali 4. Odprto prvenstvo

Novega mesta oz. 3. MRNTZ turnir, kjer so priložnost za tekme z vrstniki dobili številni domači upi. Na prvenstvu je v desetih starostnih kategorijah nastopilo več kot 160 igralcev in igralk, od tega skoraj 30 SU-jevcev. »Najbolj sem vesel, da so se tega tekmovanja udeležili tudi naši najmlajši in tako prvič sploh nastopili na tekmovanju v namiznem tenisu. Naše delo v sosednjih občinah (Šmarješke Toplice in Straža) se pozna, saj je Livada čez teden drugi dom več kot 70 igralkam in igralcem, ki pridno vadijo, da bi postali vsak dan boljši,« pravi vodja šole namiznega tenisa Uroš Slatinšek, vesel napredka mladih domačih upov. »Vesel pa sem tudi njihovega medsebojnega spodbujanja, ki nas vedno znova opominja, da šport niso samo rezultati. Šport se ne igra, šport se živi! Hvala številnim organizatorjem, prostovoljcem, sponzorjem, Mestni občini Novo mesto in staršem, ki so nam pomagali, da smo vedno dober in uspešen gostitelj.«

Ne le treningi in tekme, tudi druženje vseh generacij je pomembno

Po dveh letih premora zaradi korona virusa so SU-jevci letos decembra ponovno organizirali tudi tradicionalno Božično- novoletno druženje članov društva. Kot vedno doslej so poleg vseh igralcev in igralk povabili tudi njihove družine, tokrat pa so se jim prvič pridružili tudi najmlajši udeleženci programa Gibalnica, ki so tekmovali v zanimivih igrah proti staršem. Vsi prisotni (bilo jih je krepko čez 100) so tekmovali v različnih tekmovanjih, bodisi z loparjem ali v kakšnih drugih spretnostih. V naključnih parih je tokrat zmagala naveza iz Novega mesta in Šmarjeških Toplic. Ves večer je bil posvečen povezovanju in spoznavanju vseh SU-jevcev, seveda pa so ob dobri hrani in pijači zastavili tudi cilje in smernice za projekte v letu 2023.

S.G. / ŠD SU