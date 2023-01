V Šentjerneju zbrani koledniki novomeške škofije

10.1.2023 | 12:10

Skupinska slika mladih kolednikov z novomeškim škofom msgr. dr. Andrejem Sajetom

Šentjernej - Ob nedavnem cerkvenem prazniku Svetih treh kraljev je minulo soboto v Župniji Šentjernej potekalo škofijsko srečanje kolednikov.

Zbralo se je kar nekaj koledniških skupin: iz Kočevja, Čateža ob Savi, Velike Doline, Krškega, Kostanjevice in Št. Peter-Otočca. Vse niso mogle priti.

Pri maši v župnijski cerkvi se jim je novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje zahvalil za sodelovanje v misijonski akciji in za pričevanje vere ter jih spodbudil, naj ostajajo na poti in sledijo zgledu svetih treh kraljev, ki so počastili Jezusa.

Kot pove Matej Gnidovec, referent za misijone, so srečanje nadaljevali v župnijski dvorani, kjer je svojo misijonsko zgodbo predstavila Helena Škrabec Travnik, ki je bila 13 let v misijonu na Madagaskarju. Otroci so pokazali izredno zanimanje za delo in življenje v misijonih, veliko so povpraševali o življenju otrok na Madagaskarju.

Šentjernejski mladi so za kolednike pripravili orientacijsko igro za potep po Šentjerneju, kjer so spoznavali značilnosti kraja, šentjernejskega petelina, Plečnikov čaj, učno pot ... Polni novih spoznanj in doživetij so se vrnili in se okrepčali s slastnimi picami v restavraciji Pri farovžu.

»Hvala duhovnikom, staršem, spremljevalcem, predvsem pa otrokom, ki so v svojem počitniškem času si vzeli čas za koledovanje in tako prinašali veselje božične skrivnosti na domove širom po naši škofiji!« pravi Gnidovec.

L. M., foto: Škofija NM