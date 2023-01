Na prehodu na Seidlovi trčil v pešca

10.1.2023 | 10:00

Novomeška Ločna; simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti PP Novo mesto so bili sinoči nekaj pred 20. uro obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Ugotovili so, da se je nesreča zgodila na Seidlovi cesti, kjer je voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 19-letnega pešca, ki je pravilno prečkal cesto. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Trčila je v drevo

Nekaj po 9. uri se je zgodila prometna nesreča na območju Dolža. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 36-letna voznica zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Vlomi in tatvine

Med 8. 1. in 9. 1. je v Vranovičih na območju PP Črnomelj nekdo iz delovnega stroja ukradel dva akumulatorja in okoli sto litrov goriva.

Na parkirnem prostoru v Krškem je v noči na ponedeljek neznanec vlomil v rezervoar za gorivo tovornega vozila in iztočil okoli 350 litrov goriva.

Včeraj med 17. in 18. uro je v Češči vasi nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in poskušal skozi balkonska vrata vlomiti v stanovanjsko hišo. To mu ni uspelo, nastala je le premoženjska škoda na vratih.

V Ručetni vasi je v večernih urah neznanec prav tako izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel denar in zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Nova vas pri Mokricah) izsledili in prijeli 16 državljanov Maroka, osem državljanov Šrilanke, osem državljanov Indije, osem državljanov Pakistana, tri državljane Alžirije in tri državljane Afganistana in na območju PP Metlika (Drašiči) šest državljanov Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu posredovali v 47. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 156 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devet nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin, posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.