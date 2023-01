Lani rekordna realizacija proračuna; na ponovoletnem srečanju o letošnjih načrtih in selitvi Melamina

10.1.2023 | 13:35

Vladimir Prebilič (Foto: arhiv DL)

Kočevska občinska stavba (Foto: arhiv DL)

Kočevje - Kočevski župan Vladimir Prebilič je zadovoljen z delom občine v letu 2022. Med drugim so lani zabeležili 35-milijonsko realizacijo proračuna, kar je največ do zdaj, je povedal na današnjem ponovoletnem srečanju z novinarji. Letos nameravajo ob ostalem zaključiti projekt kočevskega zdravstvenega centra ter prenovi občinske stavbe in t. i. rdeče hiše.

V zadnjih letih so v kočevski občini beležili okoli od 20- do 25-milijonsko realizacijo proračuna, v lanskem letu pa se je ta številka povzpela na 35 milijonov evrov. Tudi v novem letu po besedah župana pričakujejo visoko realizacijo. Načrtujejo porabiti okoli 30 milijonov evrov, kar je sedem milijon več od prvotnih načrtov, zato bo potreben rebalans proračuna.

Prebilič je ponosen, da so lani za naložbe namenili okoli 1300 evrov na prebivalca, medtem ko je povprečje občin v Sloveniji znašalo okoli 930 evrov. Nasploh so v občini razvojno naravnani, saj naložbe predstavljajo 60 odstotkov proračuna, po čemer so ena boljših občin v Sloveniji, je povedal.

Zadovoljen je, ker brezposelnost v občini že nekaj let pada. Leta 2016 je bila na primer 24,7-odstotna, oktobra lani 9,9-odstotna, "najnovejše številke pa so še boljše", je povedal.

Vse bolj v občini razvijajo turizem. Še leta 2016 so beležili okoli 20.000 nočitev letno, v lanski, rekordni, sezoni pa samo do novembra, ko imajo zadnje podatke, 30.000. "Želja je, da bi ob koncu mandata, to je leta 2026, zabeležili okoli 40.000 nočitev," je dejal.

Za namene razvoja turizma nameravajo med drugim še naprej vlagati v infrastrukturo ob Kočevskem jezeru. Pripravljajo občinski podrobni prostorski načrt za zasebnega investitorja iz Velike Britanije, ki namerava nad jezerom zgraditi hotel s 150 ležišči. Po besedah župana gre za zasebno naložbo, vredno okoli 100 milijonov letno, ki jo bo občina pomagala uresničiti z ustreznimi spremembami prostorskih aktov.

Župan je na srečanju predstavil tudi stanje nekaterih projektov v izvajanju. Zdravstveni center Kočevje, kjer bodo izvajali tudi dializo, naj bi bil končan septembra, enako tudi prenova občinske stavbe na Ljubljanski 26. Ta mesec bo končana prenova objekta na Ljubljanski 7 (t. i. rdeča hiša), kočevska izpostava Geodetske uprave RS in kočevska enota Centra za socialno delo Osrednja Slovenija zahod pa se bosta vanj preselila marca. Začetek del pri rekonstrukciji stare knjižnice, kamor se bo preselil del občinske uprave, pa načrtujejo jeseni.

Še naprej je v načrtu širitev industrijske cone za podjetjem Yaskawa, za kar namerava občina do konca leta sprejeti občinski podrobni prostorski načrt.

Občina pripravlja potrebna zemljišča za selitev Melamina

V občini Kočevje hitijo s pripravo vsega potrebnega za selitev proizvodnje kemijske družbe Melamin, kjer je lani prišlo do najhujše delovne nesreče pri nas. Če bo vse teklo po načrtih, bi lahko že jeseni začeli komunalno opremljanje zemljišča za selitev, je povedal Prebilič.

Kot najprimernejše za selitev proizvodnje je bilo jeseni lani prepoznano 20 hektarjev veliko zemljišče na severu Kočevja, ob cesti Kočevje-Žužemberk na območju Male gore. Po besedah župana preliminarne študije kažejo, da gre za najbolj optimalno lokacijo z najmanj interesnimi in okoljskimi konflikti.

Trenutno po besedah župana nastajajo vse študije, ki so potrebne za spremembo občinskega prostorskega načrta na omenjenem območju, od hidrološke, geološke, kmetijske do drugih. Na občini računajo, da bodo vsa soglasja dobili do aprila, takoj zatem pa bodo začeli postopek sprejemanja sprememb občinskega prostorskega načrta. Te nameravajo sprejeti do poletja, že jeseni pa bi začeli komunalno opremljanje zemljišča, ki bi ga nato ponudili Melaminu.

Še pred tem bo treba nekatera zemljišča odkupiti od državne družbe Slovenski državni gozdovi ali jih z njo zamenjati, pri čemer Prebilič upa, da "bodo vsi razumeli, da gre za posebno okoliščino" in se ne bodo šli vojnega dobičkarstva. Sicer pa je s sodelovanjem države pri iskanju rešitev za Melamin zadovoljen.

Direktor podjetja Srečko Štefanič je že pred časom povedal, da bi lahko podjetje z gradnjo na novi lokaciji začelo takoj, ko bodo urejena vsa dovoljenja in papirji. Za preselitev najnevarnejšega dela proizvodnje bi po njegovih besedah potrebovali od dve do tri leta, za preselitev vse preostale proizvodnje pa vsaj 10 let. Pri tem naj bi naložba presegla 250 milijonov evrov.

Sredi maja lani je namreč v Melaminu prišlo do najhujše delovne nesreče pri nas. V eksploziji in požaru je umrlo sedem ljudi, nastalo je za več deset milijonov evrov škode. Skupaj s sanacijo je steklo tudi iskanje rešitev, da bi podjetje, ki stoji sredi Kočevja, postopno preselili ven iz mesta.

STA; M. K.