FOTO: Odprli prizidek k domu starejših občanov

10.1.2023 | 15:10

Po uradnem odprtju novega prizidka Ajda, ki so se ga med drugim udeležili tudi Luka Omladič, sekretar v Kabinetu ministra z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in predsednica skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Valerija Lekić Poljšak, so si zbrani tudi ogledali novo pomemebno pridobitev. (Foto: M. Ž.)

Še več fotografij spodaj v fotogaleriji

Novo mesto - Novomeški dom starejših občanov je bogatejši za veliko pridobitev. Ob 43-letnici delovanja zavoda so danes v novem prizidku Ajda odprli prostore dnevnega centra in začasnih namestitev.

Dnevni center je prostor, namenjen prebivanju starejših oseb med 7. in 16. uro, ko bodo imeli varovanci zagotovljene oziroma na voljo iste dejavnosti kot drugi oskrbovanci doma, ki so tu stalno nastanjeni, če bo potrebno, tudi zdravstveno oskrbo. V dnevnem centru sta dve jedilnici oziroma kuhinji z dnevnim prostorom, tako da lahko hkrati delujeta dve skupini oziroma skupno trideset oskrbovancev, poleg tega pa sta oskrbovancem na voljo tudi dve večji sobi z ležišči, namenjeni počitku. »Z oskrbovanci se bodo v dnevnem centru ukvarjali delovne terapevtke in drugo osebje. Poskrbljeno bo za telesno pa tudi za umsko in družabno dejavnost oskrbovancev, sodelovali bomo z vrtci in s šolami prek prostovoljcev, ki bodo prihajali v dom in se družili z njimi. Poskrbeli bomo, da bo čas, ki ga bodo oskrbovanci dnevnega centra preživeli pri nas, čim bolj zapolnjen. Seveda se bomo pri tem prilagajali njihovim željam in potrebam, saj si vsak ne želi biti ves čas dejaven,« o dejavnosti dnevnega centra pove direktorica Doma starejših občanov Novo mesto Milena Dular.

Celoten prizidek je s preostalim domom oziroma z negovalnim delom povezan s tremi hodniki; skupna površina prizidka znaša 3.200 kvadratnih metrov, od tega polovica odpade na parkirne prostore, v spodnjem nadstropju bo dnevni center, v zgornjih dveh pa prostori za začasne namestitve.

Dnevno varstvo ni novost

Dnevno varstvo sicer ni novost v novomeškem domu, saj so ga že do zdaj izvajali na oddelku za dementne, vendar za največ pet oseb. V delu, namenjenemu začasnim namestitvam, ki so jih tako kot dnevno varstvo v omejenem obsegu, če so imeli proste zmogljivosti, izvajali tudi že do zdaj, je štirinajst sob.

Začasne namestitve so namenjene starostnikom za čas, ko gredo svojci, ki sicer skrbijo zanje, na primer na dopust, imajo sami težave z zdravjem in ta čas ne morejo skrbeti zanje ali pa ko starostniki po zdravljenju v bolnišnici še nekaj časa niso sposobni samostojnega življenja. Kot pravi Dularjeva, do zdaj trajanje začasnega prebivanja ni bilo omejeno, zdaj pa, ko je prav za to dejavnost zagotovljen denar iz skladov Evropske unije, najdaljša doba začasnega prebivanja znaša tri mesece.

»Celotna vrednost investicije bo, ko bo vse končano, znašala 4,1 milijona evrov. 1,434.000 evrov smo prek javnih razpisov dobili od Evropske unije in države, natančneje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ter od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, preostalo pa prispevamo sami. Najeli smo tudi za 1,8 milijona evrov kredita pri poslovni banki,« o financiranju projekta pove direktorica Milena Dular.

Gradijo še en prizidek

Dom starejših občanov Novo mesto lahko sprejme skupno 355 oskrbovancev, kar želijo kljub obema širitvama ohraniti. Poleg prizidka, ki so ga odprli danes, gradijo še en prizidek. Število oskrbovancev bo ostalo enako predvsem na račun izboljšanja bivalnega standarda, saj ima dom za zdaj še vedno tudi tri-, štiri- in petposteljne sobe, v prihodnje pa naj bili imeli le eno- in dvoposteljne, izjemoma tudi triposteljne sobe. Ta čas je v domu le 315 stanovalcev, saj so med covidom morali zmanjšati zmogljivosti zaradi zagotavljanja tako imenovanih sivih in rdečih con ter v ta namen sprazniti dva oddelka. Na evropskem razpisu so kandidirali tudi s projektom prenove teh oddelkov, ki ju zdaj že prenavljajo in v njih oskrbovanci ne morejo prebivati.

Čakalne dobe za vselitev so v novomeškem domu različne: »Pri tem se odločamo na osnovi več meril. Pomembno je, v katerem oddelku se sprazni postelja. Zgodi se, da kakšno vlogo obravnavamo takoj, če je potreba po vselitvi velika in je postelja na ustreznem oddelku prosta. So pa tudi primeri, ko kdo na vselitev čaka leto ali dve. Kdaj se potem zgodi, da se, ko jih pokličemo, nekateri odločijo, da ne bodo šli še v dom. Tako imamo precej evidenčnih vlog in je zaradi tega težko reči, kakšna je čakalna doba. Najdlje je treba čakati na prosto posteljo na oddelku za dementne,« še pojasni direktorica Milena Dular.

I. Vidmar, foto: M. Ž.

Zvočni zapisi Direktorica novomeškega Doma starejših občanov Milena Dular o novem dnevnem centru Direktorica novomeškega Doma starejših občanov Milena Dular o novem dnevnem centru

Galerija