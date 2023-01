Sodražica do doma za starejše, KZ Velike Lašče do nove trgovine

11.1.2023 | 08:20

Blaž Milavec (Foto: arhiv DL)

Sodražica/Nova vas - V občinah Bloke in Sodražica pripravljajo vse potrebno za prijavo na razpis za izgradnjo manjših domov za starejše, ki ga je novembra objavilo ministrstvo za delo. Parcele so že zagotovili, trenutno pripravljajo projektno dokumentacijo in dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, sta povedala oba župana.

S prijavo na razpis želijo v občinah Bloke in Sodražica zgraditi manjši enoti doma za starejše. Oskrbo v omenjenih enotah bi zagotavljal Dom starejših občanov Grosuplje, s katerim sta občini že maja lani podpisali pismo o nameri. V njem so se dogovorili, da bosta obe občini zagotovili primerni zemljišči in uredili gradbeni dovoljenji, ju prenesli v last države, nato pa se bo Dom starejših občanov Grosuplje prijavil na razpis, ki ga je objavilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in s katerim bo država financirala izgradnjo domov za starejše v manjših občinah.

Po besedah župana Sodražice Blaža Milavca so v njihovi občini zemljišče za izgradnjo doma že izbrali, pripravljajo tudi vso potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis, vključno z gradbenim dovoljenjem. Prijavo na razpis nameravajo oddati februarja. Rok za oddajo je sicer do začetka aprila.

Tudi v občini Bloke imajo po besedah župana Jožeta Dolesa parcelo za dom že izbrano. V ta namen nameravajo nameniti del zemljišč nekdanjega Agrocentra v središču Nove vasi, ki jih je občina odkupila od cerkniške kmetijske zadruge v stečaju.

Projektno dokumentacijo po besedah Dolesa že pripravljajo, prav tako vse potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki sicer ni pogoj za prijavo na razpis. Bo pa projekt nekoliko večji, kot so načrtovali: "Po prvih napovedih naj bi namreč ministrstvo financiralo objekte z do 24 posteljami, pozneje pa je bilo to spremenjeno v do 60 postelj. Tako smo se odločili za dom s 60 posteljami."

Na zemljišču nekdanjega Agrocentra v središču Nove vasi namerava občina sicer graditi tudi objekt s sodobno trgovino z živili, ki jo v občini pogrešajo že dlje časa, in 16 oskrbovanimi stanovanji. Projekt načrtujejo skupaj z zasebnim investitorjem, Kmetijsko zadrugo Velike Lašče, pri čemer bo slednja zgradila trgovinski del, občina pa del z oskrbovanimi stanovanji. Trenutno so v pridobivanju vse potrebne dokumentacije, gradnjo pa naj bi začeli v drugi polovici letošnjega leta.

STA; M. K.