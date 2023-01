Stekla druga etapa prenove Ceste krških žrtev

11.1.2023 | 10:45

Fotografije: MO Krško

Krško - Mestna občina Krško je skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo začela drugo fazo ureditve Ceste krških žrtev od bencinskega servisa OMV do vključno križišča pri Mercatorju. Vrednost projekta znaša okoli 3,8 milijona evrov, od tega bo skoraj 2,3 milijona zagotovila DRSI, nekaj več kot 1,5 milijona evrov pa Mestna občina Krško.



Prvo fazo projekta od krožišča Narpelj – most do pokopališča so uresničili v letih 2021 in 2022.

Omenjeno drugo etapo bodo končali predvidoma v marcu 2023, nakar bodo sledile posamezne etape do križišča za Žadovinek, sporočajo s krške občine.

Druga faza projekta zajema rekonstrukcijo glavne ceste v dolžini 1,235 km, rekonstrukcijo križišč, površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč s čakališčem, preureditev obstoječih cestnih priključkov, izgradnjo nove fekalne kanalizacije, novih komunalnih vodov ter ureditev prometne opreme in signalizacije.

Ta faza projekta se izvaja v šestih etapah. Prva etapa je bila izvedena konec lanskega leta, in sicer od pokopališča do bencinskega servisa OMV.

