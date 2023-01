V kombiju 17 Irancev; kradli katalizatorje in zamrznjeno meso

11.1.2023 | 09:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL; PUNM)

Med 8. 1. in 10. 1. je na območju Sel pri Dolenjskih Toplicah nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko in počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom, danes poročajo s PU Novo mesto.

Na dvorišču stanovanjske hiše v Novem mestu je med 6. 1. in 10. 1. nekdo z dveh osebnih avtomobilov ukradel katalizatorja. Lastnika je oškodoval za okoli 500 evrov.

Na Drski v Novem mestu pa je neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in iz zamrzovalne skrinje ukradel meso. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 200 evrov škode.

Prijeli 20-letnega tihotapca migrantov

Policisti so sinoči po 19. uri na območju Čateža ob Savi ustavili voznika kombija hrvaških registrskih oznak. 20-letni državljan Hrvaške je v kombiju prevažal 17 državljanov Irana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vozniku so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Irana še potekajo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Čatež ob Savi) izsledili in prijeli 15 državljanov Indije, 14 državljanov Rusije, osem državljanov Afganistana, pet državljanov Pakistana, štiri državljane Iraka, tri državljana Bangladeša in dva državljana Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 55. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 191 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so, kot omenjeno, obravnavali sume kaznivih dejanj vloma in tatvin. Kot vsak dan pa so posredovali tudi zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.