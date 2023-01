Praktični nasveti pred nakupom postelje preko spleta

12.1.2023 | 09:00

Velik del našega življenja se seli na splet, tudi nakupovanje raznovrstnega pohištva za dom, pisarno in vrt. Nakup odlične postelje, čudovite kuhinje ali dnevne sobe z nekaj kliki ni več nekaj, čemur bi se zaradi nezaupanja ali nepoznavanja delovanja spleta izogibali, saj se z nakupom preko spleta navadno privarčuje precej časa in največkrat tudi denarja. Da pa je spletni nakup lahko uspešen in prinaša zadovoljstvo, se je nanj vseeno dobro malce pripraviti. Na tem mestu vam predstavljamo, kako se lotiti spletnega nakupa postelje, ki vas bo še dolgo časa nagrajeval z mirnim in krepčilnim spancem ter dobrim občutkom.

1. Izberite zaupanja vrednega spletnega trgovca

Dober spletni ponudnik pohištva posluje transparentno in je svojim strankam z informacijami glede ponudbe ter uporabnimi nasveti ves čas na voljo preko spleta, telefona, včasih pa celo v živo. Ponudba zaupanja vrednega spletnega ponudnika pohištva je kakovostna, moderna in v večji meri vključuje sodobne in dolgotrajne materiale ter vedno svež in aktualen dizajn. Poleg tega pa ne skopari s spletnimi popusti ter akcijskimi ponudbami ter drugimi ugodnostmi, med katerimi so lahko na primer možnost obročnega odplačevanja, možnost vračila izdelkov, hitra dobava, brezplačna dostava in še kaj.

2. Določite ustrezno velikost nove postelje

Da je spanec lahko nemoten in globok, je potrebno poskrbeti za udobno in pravilno izbrano posteljo. Postelja mora biti dovolj velika. Koliko naj bo to, je predvsem odvisno od posameznika ter njegove dinamike spanca. Poleg tega je dimenzija postelje odvisna tudi od tega, koliko jih spi v njej. Na tržišču je mogoče dobiti različne standardne dimenzije postelj, za katere bo brez težav mogoče najti tudi vzmetnico oziroma ležišče ustreznih dimenzij. Tisti, ki spijo sami največkrat izberejo posteljo velikosti 90x200 ali prostornejšo različico 120x200, tisti, ki spijo v paru, pa vse nadaljnje velikosti vse do mer 200x200.

3. Kakšno posteljo izbrati: leseno, kovinsko, oblazinjeno ali boxspring?

Pred spletnim nakupom postelje je dobro vedeti, kakšno posteljo želimo kupiti. Včasih, ko so bile na voljo le lesene, je bilo to nekoliko lažje, sedaj – ko je ponudba res raznolika – pa je končnemu izboru potrebno nameniti nekoliko več časa. Vsaka vrsta postelje je lahko pravi izbor, če le ustreza tistemu, ki spi na njej. Klasične lesene postelje so še vedno izjemno priljubljene zaradi svoje funkcionalnosti in trdnosti, poleg tega pa tudi zaradi izredno lepega videza, kovinske zaradi svoje trdoživosti, medtem ko so oblazinjene in t. i. boxspring postelje najboljši izbor za zahtevnejše uporabnike, ki ljubijo udobje, razkošje in mehkobo sodobnih tkanin, ki jih je običajno mogoče izbrati po svoji želji.

Razlika med oblazinjeno in boxpring posteljo

V poplavi različne ponudbe se pojavljajo tudi novi in novi izrazi, ki se jih med seboj pogosto zamenjujejo. Pri nakupu postelj se to največkrat zgodi pri nakupu oblazinjene in boxpring postelje. Gre namreč za dve različni kategoriji v raznolik tekstil oblazinjenih postelj, vendar med njima obstaja pomembna razlika. Oblazinjena postelja pred končno uporabo oziroma spanjem potrebuje dodatno še vzmetnico oziroma drugo ležišče, boxpring postelja pa je zasnovana tako, da ležišče že vsebuje, tako da dodaten nakup vzmetnice ni potreben.

Spletni nakup udobne postelje pri prvem spletnem ponudniku pohištva v Sloveniji

Najvarnejše, hitro, cenovno dostopno ter z odlično in ažurno strokovno podporo je nakup postelje in ostalega pohištva za dom, pisarno ter vrt najbolje opraviti v Salonu pohištva Furnitura, ki poleg redno osvežene ponudbe vrhunskega pohištva ponuja tudi mnoge ugodnosti, med katerimi so obročno odplačevanje, možnost vračila izdelka v roku 365 dni, pogoste akcijske ponudbe, hitro dobavo, pogosto brezplačno dostavo ter ekskluzivno možnost ogleda nekaterih izdelkov, materialov in katalogov v t. i. showroomu (Letališka 32J – Ljubljana). Pred nakupom postelje vam je na telefonski številki: 070 458 517 oziroma preko e-naslova: prodaja@salonpohistva.si vedno na voljo usposobljena in dostopna Furniturina ekipa. Brez zadržkov se obrnite na njih – radi vam bodo svetovali ter vam pri nakupu postelje ali drugega pohištva poiskali najboljšo ter najlepšo rešitev!

