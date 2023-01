V trku poškodovana voznica; kadilo se je iz stene

12.1.2023 | 07:00

Včeraj ob 15.12 sta pri naselju Mala Loka, občina Trebnje, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj, odklopili akumulator in posuli iztekle motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovano voznico prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za zavarovanje z prometno signalizacijo in očistili cestišče.

Kadilo se je iz stene

Ob 20.38 so v naselju Vejar, občina Trebnje, zaznali dim iz stene lesenega stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Trebnje in Račje Selo so s termo kamero pregledali stene, v prostoru izmerili vsebnost plinov ter odsvetovali nadaljnje kurjenje. Do požara ni prišlo.

Gasilci odpirajo tudi vrata

Ob 8.24 so na Planinski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vhodna vrata poslovnega objekta.

Ob 13.42 pa so na Leskovški cesti v Krškem gasilci PGE Krško odprli vrata na osebnem vozilu

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS, izvod Vikendi;

- od 13:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR, izvod Suhor in G. Suhor.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOR DOL. TOPLICE, izvod 3. OB SUŠICI;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS 1962.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Zakal, Gorenji Leskovec, Hinje, Podboršt in Murnice danes med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Glino gaj pa med 9:00 in 11:00 uro.

M. K.