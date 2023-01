Pokal Spar: Krkaši po preobratu poraženi

12.1.2023 | 08:30

Miha Cerkvenik

Radosav Spasojević

Robert Jurkovič

Novo mesto - Vodilni moštvi Lige Nova KBM sta se pomerili v Pokalu Spar, prvi četrfinalni dvoboj je bil odigran v Novem mestu. Košarkarji Krke so bolje igrali v prvem polčasu, v tem delu so si priigrali 12 točk prednosti. Gostje iz Domžal se niso predali in v tretjem delu prišli do prednosti, katero so zadržali do konca srečanja ter zabeležili zmago s 74:82.

POKAL SPAR - ČETRTFINALE, 1. tekma

11. januar

KRKA : HELIOS SUNS 74:82 (18:19, 23:10, 15.31, 18:22)

Krka: Spasojević 15, Cerkvenik 11, Stipčević 10, Špan 10

Helios Suns: Mahkovic 21, Ferme 15, Luke 12, Buljević 9

STATISTIKA

Prva četrtina je pripadla košarkarjem iz Domžal, ki pa so v drugem delu popustili in prednost Krke je na odmoru znašala visokih 12 točk. V drugi četrtini je bila odločilna serija 11:0, ob kateri so Novomeščani prišli do prednosti 38:27, ob odmoru je na semaforju kazalo 41:29.

Gostje so varovance Gašperja Okorna ujeli pri 47:47, nazadnje pa sta bila nasprotnika poravnana pri 56:56, do konca srečanja pa so vodili Domžalčani.

Najboljši strelec Krke je bil Radosav Spasojević, dosegel je 15 točk (6 skokov), medtem ko je v dresu Helios Suns izstopal Blaž Mahkovic z 21 točkami (7 skokov in 8 podaj), 15 jih je prispeval Tadej Ferme (met za tri točke: 4/5).

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitke Heliosu za drugi polčas, v katerem so nas dobesedno razstavili na prafaktorje. Prvi polčas je bil tak kot nedeljska tekma, ki smo jo analizirali. Obramba je bila brezhibna, stali smo, kakor je bilo treba, dali smo 41 točk v enem polčasu, kar je povsem dovolj. Prednost 12 točk je bila za takšno tekmo in proti takemu tekmecu več kot lepa. Drugi polčas pa je bil katastrofa. Izgubili smo kompas od samega začetka. Stekli so nam v hrbet, nehali smo igrati obrambo iz prvega polčasa. To se je nabiralo iz minute v minuto in tudi, ko smo se nekako stabilizirali, so potem v še enem valu na začetku zadnje četrtine še povečali prednost. Na koncu moramo biti z -8 pred povratno tekmo v Domžalah. Seveda ni dobro, če doma izgubiš prvo tekmo, je pa razlika takšna, da nam na povratni tekmi omogoča, da se vrnemo v igro. Seveda bomo naredili vse, da nam to tudi uspe. Drugi polčas smo izgubili s 53:33. Tudi če bi ga izgubili v neki normalni zgodbi, bi bila tekma še vedno naša. 53 prejetih točk je nezaslišano, ob tem pa so nam dali 17 točk iz protinapadov, mi pa nismo iz protinapada dosegli niti ene točke. To so stvari, ki vse povejo o današnji tekmi.«

Povratna tekma med tekmecema bo v sredo, 8. februarja, v Domžalah. Krkaše prva naslednja tekma sicer čaka že v soboto, 14. 1., ko bodo v Ligi Nova KBM gostovali pri Podčetrtku.

