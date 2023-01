Beti v nemške roke

12.1.2023 | 11:00

Glavna izvršna direktorica Beti Maja Čibej (Fotografije: arhiv DL)



Ljubljana/Metlika - Terjatve do metliške Beti, ene vodilnih evropskih proizvajalk barvane poliamidne preje, v višini 3,9 milijona evrov je po neuradnih podatkih Dnevnika od DUTB odkupilo nemško podjetje. Družbi v lasti Viktorja Kozjana naj bi se obetale tudi lastniške spremembe.

Po večkratnih spodletelih poskusih prodaje terjatev do Beti se je proti koncu lanskega leta našel kupec. Kdo jih je odkupil in za koliko so bile prodane, v Slovenskem državnem holdingu, h kateremu je bila Družba za upravljanje terjatev banke (DUTB) pripojena konec lanskega leta, niso želeli razkriti, piše Dnevnik.

Po navedbah virov časnika naj bi jih odkupil vlagatelj, ki naj bi bil povezan z nemškim podjetjem Medi&Co. Medi je eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev medicinske opreme na podlagi kompresijske tehnologije, poleg tega pa se ukvarja z izdelavo športnih in modnih izdelkov pod blagovnima znamkama ITEM m6 in CEP.

Poleg spremembe lastništva terjatev naj bi se Nemci neuradno zavzemali še za nakup lastniškega deleža Beti, navaja časnik. Ali to drži, 100-odstotni lastnik in namestnik predsednika upravnega odbora Beti Viktor Kozjan za časnik ni želel komentirati.

Beti je po navedbah glavne izvršne direktorice Maje Čibej lani ustvarila okoli 11 milijonov evrov prihodkov od prodaje. Rast je bila v primerjavi s predlanskimi prihodki v višini 9,6 milijona evrov predvsem posledica zvišanja cen izdelkov, medtem ko je bila količinska prodaja približno enaka. Čisti dobiček je bil po ocenah dosežen okoli pozitivne ničle.

