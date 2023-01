Hrvaški kupci v Slovenijo: Cenovna vojna polni brežiške trgovine

12.1.2023 | 14:40

Med trgovskimi policami je gneča, kupci pa skrbno pregledujejo in primerjajo slovenske in hrvaške cene.

Kupiti ali kupiti? Brežiške trgovine že vse od novega leta polnijo kupci iz Hrvaške.

V Brežicah je na parkiriščih pred nekaterimi trgovinami pogosto velika večina vozil s hrvaškimi registracijami, med katerimi prevladujejo zagrebške.

Brežice - Po podražitvah, ki spremljajo uvedbo evra na Hrvaškem, prebivalci sosednje države množično kupujejo v Brežicah

Brežice so včasih veljale za trgovsko središče, kamor množično prihajajo hrvaški kupci. Še nekaj časa po tem, ko je med Slovenijo in Hrvaško nastala meja, so Hrvati še na veliko kupovali v Brežicah. V zadnjem času jih je bilo znatno manj. Ali se zdaj, po odpravi mejnega nadzora in vstopu Hrvaške v evrsko območje, hrvaški kupci vračajo v Brežice?

Na Hrvaškem so po uvedbi evra podražili veliko storitev in blaga. Nekateri so ob primerjavi cen v hrvaški in slovenski trgovini iste trgovske verige izračunali, da bi za košarico vzorčno izbranih izdelkov kupec na Hrvaškem odštel 26,50 evra, v Brežicah pa 19 evrov. Posamezni izdelki so v brežiški trgovini cenejši za več kot deset odstotkov, nekateri celo za več kot trideset.

Zaradi ugodnejših cen kupci iz sosednje države v teh dneh množično obiskujejo trgovine v Brežicah, zlasti Hoferjeve in Lidlove. Še posebej veliko kupcev je Brežice obiskalo ob koncu tedna, kupovali so vse od hrane in dodatkov za gospodinjstvo do kozmetike in tehničnih izdelkov, so kazali številni do vrha napolnjeni nakupovalni vozički.

Med hrvaške kupce smo se odpravili tudi mi.

»V trgovino v Brežice nismo prišli zaradi odprte meje in uvedbe evra na Hrvaškem. Vsak teden prihajam na Bizeljsko, kjer imam veliko prijateljev. Ob tem kupujem v Brežicah, in to že več kot deset let. V Sloveniji je veliko stvari cenejših,« nam je v soboto pozno popoldne na še vedno polno zasedenem parkirišču pred eno od brežiških trgovin povedal obiskovalec iz Zagreba.

Naslednja naključna sogovornika pri isti trgovini, mož in žena, ravno tako iz Zagreba, sta se za nakup v Brežicah tega dne odločila prvič. Omenila sta nekaj vrst izdelkov, ki so na Hrvaškem dražji, med njimi testenine in mlečni izdelki. »Odkar imamo evro, pri nas zaokrožujejo zneske. Zaokrožijo seveda navzgor in tudi malo po svoje, tudi mimo tečajnega razmerja med kuno in evrom. Ampak te stvari v Sloveniji poznate že iz svojih podobnih izkušenj, kajne?« je rekla ona.

