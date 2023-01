FOTO: Šarec napovedal vlaganja v letalsko floto, v vojašnici pa nova zaposlovanja

12.1.2023 | 18:30

Osrednji govornik na današnji slovenosti je bil minister za obrambo Marjan Šarec. (Foto: M. Ž.)

Na novinarski konferenci so predstavili posodobitev vojaškega letališča v Cerkljah ob Krki in zaposlovanje novih kadrov.

Podelili so tudi priznanja 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske.

Na ogled so postavili letala in helikopterje ter novo letališko opremo.

Cerklje ob Krki - Na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki je bila dopoldne slovesnost ob dnevu slovenskega vojaškega letalstva, slavnostni govornik je bil minister za obrambo Marjan Šarec, ki je napovedal večja vlaganja v letalsko floto. Pred tem so na novinarski konferenci predstavili razvoj in posodobitev letališča, ki poteka od sprejetja državnega lokacijskega načrta leta 2008, in napovedali nova zaposlovanja na področju vojaškega letalstva.

Posodobitev so zastavili v dveh fazah, prva se je v glavnem zaključila lani, od 41-tih projektov sta v izvedbi še dva. Med pomembnejšimi so v minulih letih podaljšali stezo in jo osvetlili, zgradili nov letališki stolp, pridobili novo navigacijsko opremo in sisteme, hangerje, gasilsko reševalni objekt in objekt za vzdrževanje plovil. Kot je povedal vodja posodobitve generalni direktor Direktorata za logistiko Željko Kralj, je prva faza vredna 73,5 milijona evrov, od tega je 41,5 milijona prispevalo zavezništvo Nato, država pa 32 milijonov.

Druga etapa je ocenjena na 82 milijonov evrov, 60 milijonov evrov bo prišlo iz Nata, slovenski delež pa bo znašal 22 milijonov. Med 14 projekti tega drugega dela posodobitve je Kralj naštel ureditev sistema z gorivom na letališki ploščadi, gradnjo rezervoarjev in črpališča iz kamionskih in vlakovnih cistern v Krškem, prenovo povezovalnega cevovoda med Krškim in letališčem in druge infrastrukturne naložbe za dokončno ureditev sistema oskrbe z letalskim gorivom.

Ob tem so napovedali tudi nove zaposlitve, v vojašnici Jerneja Molana so prav danes začeli z novo kampanjo. Pomočnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadir Milan Žurman je povedal, da bodo za potrebe letališča v Cerkljah ob Krki zaposlili 75 vojakov in 25 vojaških uslužbencev kot del stalne sestave Slovenske vojske in dodatnih sto kot pogodbenih rezervnih vojakov.

Poveljnik 15. polka vojaškega letalstva polkovnik Janez Gaube je na novinarski konferenci predstavil poslanstvo, strukturo in naloge 15. polka, njene enote, floto in opremo.

"Po sušnih letih je zdaj končno napočil čas, ko so proračuni spodbudnejši. Letošnji proračun in proračun za naslednje leto predvidevata višja sredstva ne samo za doseganje ciljev Nata, temveč predvsem za doseganje lastnih ciljev in opremljanje Slovenske vojske," je med drugim danes dejal minister Šarec. Napovedal je vlaganje v novo letalsko floto, nove zmogljivosti in predvsem v gradnjo hangarja za novo transportno letalo, ki ga pričakujejo predvidoma letos. Za stalno operativnost vsaj enega pa nameravajo kupiti še eno transportno letalo.

Dodal je, da ima slovensko vojaško letalstvo prihodnost. Zanjo pa se bodo trudili vsi, "saj politika sama brez vojske ne more nič, sama vojska brez politike pa tudi ne. Zato je naše ključno vodilo sodelovanje in priprvaljenost na vedno nove in nove izboljšave."

Naj dodamo, da dan slovenskega vojaškega letalstva praznujejo v spomin na prvi bojni polet, ko sta pilota Vilko Peternelj in Franc Zupančič, pripadnika ljubljanske letalske stotnije, 12. januarja 1919, poletela na izvidniški polet na Koroško. Začetki slovenskega vojaškega letalstva sicer segajo v leto 1918, ko sta bili 14. in 15. decembra ustanovljeni ljubljanska in mariborska letalska stotnija. V stotnijah, ki sta bili vključeni v Maistrove enote, so leteli slovenski piloti.

Priznanja

Ob tej priložnosti so na slovesnosti, ki se jo je udeležil tudi načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš, podelili tudi priznanja 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske, in sicer je zlato medaljo prejel Stanislav Strniša, zlato plaketo Franjo Lipovec, bronasto plaketo Tomaž Koželj ter zahvalo poveljnika 15. polka Boštjan Kopše in Zoran Ravbar. Tomi Mlakar pa je prejel letalska krilca tehnika letalca.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

