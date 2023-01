Policist v prostem času preprečil tatvino, drugi ukrepal proti prometnim prekrškarjem

12.1.2023 | 17:30

Včeraj okoli pol šeste popoldne so se policisti odzvali na klic na pomoč iz novomeške trgovine na Adrijaničevi cesti. Tam je prometni policist v svojem prostem času v trgovini opazil 28-letnika iz okolice Novega mesta, ki je iz polic pobiral izdelke in jih skrival v jakno. 28-letnik je nato brez plačila smuknil mimo blagajne, a ga je pred izhodom prestregel policist, se identificiral kot policist in mu preprečil, da bi zapustil trgovino. 28-letnik se je pri tem fizično uprl in policistu tudi grozil, da ga bo ustrelil – kar pa slednjega ni odvrnilo, da ne bi 28-letnika obvladal in ga zadržal do prihoda policijske patrulje. Novomeški policisti so ugotovili, da je osumljenec, ki ga poznajo že iz prejšnjih postopkov zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja, hotel iz trgovine brez plačila odnesti za nekaj več kot sto evrov različnih prehrambnih izdelkov, danes poročajo s PU Novo mesto.

Prometna varnost

Policisti so včeraj obravnavali dve prometni nesreči z lahkimi telesnimi poškodbami in osem z gmotno škodo (od tega pet povoženj divjadi).

V Metliki je 62-letni voznik osebnega avtomobila pri vzvratni vožnji po parkirišču trčil 87-letni peško. Peška, ki jo je zaradi neprevidne vožnje zadel z levim vzvratnim ogledalom, je padla po tleh in se pri tem lažje poškodovala. Voznika so tudi preizkusili z alkotestom, a prisotnosti alkohola niso ugotovili.

Prometni policisti so popoldne na avtocesti obravnavali 53-letnega voznika kombija in ga oglobili zaradi kršitve varnosti cestnega prometa. Poleg tega, da ni imel vinjete, so po pregledu nadzornih kamer DARS ugotovili, da je po avtocesti vozil vzvratno in nato parkiral ob vozišču na travi. Zaradi vožnje vzvratno po avtocesti so ga oglobili za 300 evrov, prav toliko pa je znašala tudi globa, ker, kot omenjeno, ni imel veljavne vinjete.

Novomeški policisti so popoldne obravnavali 17-letnika, 15-letnika in 21-letnika iz Novega mesta, ki so se peljali na skuterju brez čelad, pri tem prevozili prehod ceste čez železniško progo v Bršljinu, ko je tam gorela rdeča luč in najavljala prihod vlaka, pri tem pa spregledali voznika, ki je pred prehodom čakal, da se spustijo zapornice. Naključje je hotelo, da je bil ta voznik tudi policist, sicer službe prost. Nekaj kasneje je vse tri opazil v bližnjem gostinskem lokalu in poklical na številko 113. Novomeški policisti so vse tri kaznovali, ker med vožnjo niso uporabljali čelad (120 evrov). Zoper 17-letnega voznika skuterja so zaradi vožnje čez prehod čez železniško progo, ko so rdeče luči že najavljale prihod vlaka, uvedli postopek o prekršku. Zagrožena je denarja kazen 500 evrov in 5 kazenskih točk. Zanj so uvedli tudi postopek o prekršku zaradi nesramnega obnašanja do policista, ki jih je opazil pri prekršku .

Sevniški policisti so zvečer na Orehovem 32-letnemu vozniku zasegli avtomobil. Pri kontroli prometa so namreč ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja.

Migranti

Policisti so prijeli 49 tujih državljanov, ki so nezakonito prestopili notranjo schengensko mejo (iz Indije, Nepala, Maroka, Afganistana, Pakistana, Bangladeša, Konga in Rusije). Vse so prijeli na območju Posavja (Dobova, Slovenska vas, Rigonce, Jesenice na Dolenjskem).

M. K.