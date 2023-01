V Dolžu nadaljevanje prenove krajevne ceste

13.1.2023 | 10:00

Ob včerajšnjem podpisu pogodbe ... (Foto: MONM)

... so bili zadovoljni tudi prisotni krajani. (Foto: J. K.)

Odsek, ki bo deležen obnove (Fotografiji : MONM)

Novo mesto/Dolž - Mestna občina Novo mesto je s podjetjem Kop Brežice včeraj podpisala pogodbo za drugo etapo prenove ceste in gradnjo pločnika od središča Dolža pod Gorjanci v smeri proti Vrhem. Gradbena dela bodo stala nekaj več kot 170.000 evrov, obe etapi pa skupaj približno 300.000 evrov. Pri naložbi je finančno sodelovala krajevna skupnost Dolž.

Krajevna skupnost Dolž je pri prvi oz. predlanski prenovitveni etapi pokrila približno petino naložbe, pri drugi etapi pa sodeluje s 25.000 evri.

Gre sicer za preozko in nevarno glavno vaško prometnico, s prenovo katere bodo okrepili prometno varnost in varnost otrok na poti v šolo, je ob podpisu pogodbe poudaril predsednik krajevne skupnosti Dolž Martin Kobe.

Po podatkih novomeške občine so med prvo gradbeno etapo prenovili 80-metrsko cestišče, zgradili so pripadajoči pločnik in uredili javno razsvetljavo. Med drugo etapo bodo prenovili skupaj 170 metrov cestišča, poleg pločnika pa bodo zgradili še podporne zidove in uredili vodni odtok.

Dodali so, da gre za nadaljevanje urejanja primestnih središč in podeželja ter za izboljšanje cestne infrastrukture na Novomeškem.

Med drugim gradbena dela in prenove cest potekajo tudi med Malim Slatnikom in Petelinjekom, v Birčni vasi, v Črmošnjicah in na Topliški cesti v Novem mestu. V prihodnjih dneh pa začenjajo prenovo "še enega pomembnega cestnega odseka pod Gorjanci, med Gabrjem in Pangrč Grmom," so še zapisali na novomeški občini.

M. K.