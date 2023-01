Pekli pice, prismodili maščobo, potres pri Dolenjskih Toplicah

13.1.2023 | 07:00

Včeraj ob 18.00 se je na Kolodvorski cesti v Kočevju smodila maščoba na pladnju za peko pice v peči prodajalne. Pladenj so iz prodajalne iznesli gasilci PGD Kočevje. Zaposleni pa so prezračili prostore.

Dimniški požar

Ob 17.21 so se v naselju Svibno v občini Radeče vnele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Svibno in Radeče so nadzorovali izgorevanje saj, izpraznili peč in pregledali okolico dimnika s termovizijsko kamero. Gasilci so lastnikom odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Potres

Davi ob 4.50 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 0,7 v bližini Dolenjskih Toplic, 50 km jugovzhodno od Ljubljane.



Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci okolice Dolenjskh Toplic. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA GORA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJ na izvodu SMER ZORENCI;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODKLANEC na izvodu ČISTILNA NAPRAVA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI , TP LIPOVEC , TP TREBNJI VRH , TP VAVPČA VAS;

- od 12:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RDEČI KAL, izvod 3.LEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo predvidoma med 8. in 14. uro prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Svrževo, Požarče, Breško, Gorenji Leskovec, Murnice, Zakal, Podboršt, Hinje, Šentjanž, Potok in Birna vas.

M. K.