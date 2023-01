Tragedija v Beli krajini: 38-letnik ubil 61-letnico

13.1.2023 | 08:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

V okolici Metlike je včeraj 38-letnik ubil 61-letnico, so na Policijski upravi Novo mesto potrdili za naš portal.

Dejanja je osumljen 38-letni moški, ki si je nato sodil sam.

Ogled kraja je še v teku, policija več informacij zaenkrat še ne daje.

Dodano ob 10.00:

Potem, ko so ogled kraja dogodka policisti in kriminalisti sinoči prekinili, ga danes nadaljujejo. Na PU Novo mesto so nove informacije napovedali za 11. uro.

M. K.