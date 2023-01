FOTO: Letošnja vinska kraljica je Maja Pečarič

13.1.2023 | 11:20

Maja Pečarič z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko (Fotografije: Pomurski sejem)

Radenci/Čurile - V Radencih so včeraj okronali 26. vinsko kraljico Slovenije. To je postala Maja Pečarič iz Kranja, diplomirana inženirka živilstva in prehrane z belokranjskimi koreninami, ki bo letos na dogodkih doma in v tujini predstavljala vse tri slovenske vinorodne dežele - Primorsko, Posavje in Podravje, slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino.

Pečaričevo, ki končuje drugi letnik magistrskega študija, so na včerajšnji prireditvi za vinsko kraljico okronali ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec in predsednica Društva Kelih Tjaša Kos.

Nova vinska kraljica je za svoj drugi dom označila Belo krajino, s katero je tesno povezana po očetovi strani in kjer pomaga pri delu v vinogradu, kleti in tudi promociji vin Vinske kleti Pečarič-Meginc. Pridobila je tudi naslov sommelier 1. stopnje in postala članica Društva vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije.

Za vino 26. Vinske kraljice Slovenije je izbrala polsuho rose vino z zaščitenim geografskim poreklom, letnik 2022, vinorodnega okoliša Bela krajina, lastna trgatev in polnitev Vinske kleti Pečarič-Meginc.

Krono ji je predala njena predhodnica Ana Protner.

Nosilec projekta Vinska kraljica Slovenije je Pomurski sejem, ki pa je konec lanskega leta izvedbo projekta zaupal Društvu Kelih. To ohranja in neguje kulturno dediščino Prlekije in Slovenije ter skrbi za dvig kulture pitja vina oziroma vinske kulture nasploh.

POKROVITELJ VINA VINSKE KRALJICE SLOVENIJE 2023

Vinska klet Pečarič se nahaja na domačiji Pečarič - Meginc v Čurilah pri Metliki. Z vinogradništvom se pri Pečaričevih ukvarjajo že več kot pet generacij. Prav vinogradništvo je njihova glavna dejavnost, sicer pa se v zadnjih letih ukvarjajo tudi z govedorejo, pri čemer se trudijo na naravi in živalim prijazen način obdelovati gričevnate kmetijske površine.

Njihovi vinogradi se nahajajo na razgibanih vinogradniških legah, ki jih obdajajo bele breze in belokranjski steljniki. Obdelujejo štiri hektarje vinogradov na najboljših belokranjskih legah v Repici pri Drašičih. Ponosni so na dolgo tradicijo pridelave grozdja in vina … V njihovi lasti je najstarejše priznanje z ocenjevanja vin v Beli krajini, ki je bilo leta 1935 izdano v Beogradu.

Ker je vinska klet na domačiji več kilometrov oddaljena od vinogradniških površin, so v osrčju vinogradov zgradili novo klet, kjer sprejmejo tudi goste na degustacijah in pogostitvah. Ponosni so na tradicionalni belokranjski zvrsti, na belokranjca PTP in metliško črnino PTP, donegujejo tudi rose in sveža vina sort rumeni muškat, chardonnay, sauvignon in modra frankinja, ter za posebne priložnosti še vina posebnih kakovosti.

Z željo približati se ljubiteljem pristnih belokranjskih vin na Gorenjskem ter tako povezati Belo krajino in Gorenjsko, imajo v Kranju urejeno prodajajo vin.

STA; M. K.

