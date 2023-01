FOTO: Kaval po desetih letih spet odprl vrata

13.1.2023 | 12:30

Ekipa novega Kavala. (Foto: B. B.)

Velike Brusnice - Včeraj so v Brusnicah po desetih letih od zaprtja ponovno odprli bistro Kaval, ki je tokrat opremljen tudi s sodobno kuhinjo in manjšo restavracijo, v prihodnosti pa namerava družina Kralj v nadstropju urediti še prenočitvene zmogljivosti.

Stavba, v kateri deluje Kaval, ima za Brusnice pomembno zgodovinsko vrednost. Zgrajena je bila leta 1911 za potrebe osnovne šole. Med drugo svetovno vojno je bila v njej italijanska vojaška postojanka in ko je bil nedaleč stran ubit njen poveljnik, se je okupator strahovito maščeval nad lokalnim prebivalstvom. Otroški vrvež se je po vojni vrnil v stavbo in jo spet zapustil leta 1977, ko je bila zgrajena nova šola. Poslopje je nekaj časa uporabljal zavod za blagovne rezerve, potem pa je vrsto let žalostno propadalo. »Celo drevesa so rasla iz njenih oken,« se spominja Ivan Kralj. Leta 1991 je nekdanjo šolo kupilo družinsko podjetje Kraljevih, danes se imenuje Atar, po prenovi pa so v njej začeli delovati krajevni urad, pošta in manjša trgovina z mešanim blagom, kmalu zatem pa še bistro in picerija Kaval.

Dve desetletji let je stavba dajala utrip kraju, a je zaradi razvoja Brusnic z leti postala premajhna. Širitev ni bilo možna, zato so Kraljevi v bližini kupili prostore nekdanje KZ Krka in tam do leta 2011 zgradili nov trgovsko-poslovno-stanovanjski objekt. Dejavnosti v stari stavbi so počasi začele ugašati oz. se seliti v novo stavbo, a se je Kaval do takrat že tako močno usidral v zavest Brusničanov, da so celo kavarno Češnja v novi stavbi med sabo imenovali kar Kaval.

Ideja o oživitvi Kavala se je pred kakim letom porodila v mladi generaciji Kraljevih. Potrebovali so kuhinjo za catering, ki bi dopolnjeval letalski del njihovega poslovanja. Razmišljali so najemu kuhinje, na koncu pa so se odločili za prenovo in oživitev stare stavbe, ki je bila sicer že predvidena za rušenje. »Upam, da smo s prenovo in ponovno oživitvijo za 20 let podaljšali njeno življenjsko dobo,« pravi Ivan Kralj.

Bistro Kaval se ob ponovnem odprtju ni prav nič spremenil. V njem je še vedno originalna oprema, nova pa sta prijetno urejena manjša restavracija, ki sprejme kakih 50 oseb, in sodobna večnamenska kuhinj. V prihodnosti nameravajo Kraljevi v nadstropju uredili še šest sob za poslovni turizem.

