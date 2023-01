FOTO: Umor in samomor v Radovici - ubil mamo in se obesil; zločin napovedal?

13.1.2023 | 11:45

Hiša zločina

Zlovešča objava 38-letnika na Instagramu (Svet24)

Po nekaterih informacijah naj bi Slavko S. svojo mater ubil s sekiro. Tudi ta fotografija je z njegovega Instagrama ...

Novo mesto/Radovica - Da je v okolici Metlike včeraj 38-letnik umoril 61-letnico in si nato sodil sam, smo že poročali. S Policijske uprave Novo mesto sporočajo nekaj podrobnosti.

Metliški policisti so se tako včeraj odzvali na obvestilo zaskrbljenih občanov, da se jim 61-letna znanka iz Radovice ne javlja na telefon. Ob prihodu na kraj, nekaj pred tretjo popoldan, so policist v garaži našli obešenega moškega, v prostorih hiše zraven pa mrtvo žensko.

Na kraj so nemudoma poklicali reševalce in dežurno zdravnico, ki je lahko le potrdila, da sta oba mrtva. Primer so prevzeli kriminalisti novomeške policijske uprave, ki so ugotovili, da gre za 61-letnico in 38-letnika, ki sta v sorodstvenem razmerju in sta živela na istem naslovu. O dogodku so obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožnega državnega tožilca.

Pokončal tudi psa in mački?

Po prvih ugotovitvah ogleda je 61-letnica umrla nasilne smrti, moški pa se je obesil, znakov nasilja pri njem niso odkrili. Med pregledom prostorov so našli še dva mrtva psa in dve mrtvi mački.

Ogled kraja so kriminalisti zvečer prekinili in ga nadaljevali danes zjutraj. Med nadaljevanjem ogleda so zasegli oster predmet, s katerim naj bi 38-letnik zadal smrtne poškodbe pokojni 61-letnici. Našli so tudi poslovilno pismo.

Da se ugotovijo vse okoliščine dogodka in čas nasilne smrti, je preiskovalna sodnica za pokojnico odredila sodno obdukcijo.

Je pa 38-letni Slavko S. že včeraj dopoldan, kot poroča Svet24, nekako napovedal grozljivko na Instagramu, in sicer z objavo naslovnice albuma legendarne slovenske punk zasebe Niet Lep dan za smrt.

Portal dodaja, da sta bila pokojna mati in sin.

M. K.