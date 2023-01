Ogenj z dimnika na streho

14.1.2023 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj popoldne ob 14.30 je na Ljubnu pri Uršnih selih, občina Novo mesto, gorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Uršna sela in Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar, ki se je iz dimnika razširil na ostrešje, ter dimnik in okolico pregledali s termo kamero.

M. K.