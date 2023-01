Krški župan s predsedniki svetov krajevnih skupnosti

15.1.2023 | 15:30

Krško - Župan Mestne občine Krško Janez Kerin s sodelavci je v tem tednu gostil predsednike šestnajstih svetov krajevnih skupnosti v občini. Vršilka dolžnosti direktorja občinske uprave Ajda Štrucl je uvodoma predstavila predlog proračuna za leto 2023, po katerem naj bi prihodki znašali 43,5 milijona evrov, odhodki pa okoli 46,8 milijona evrov.

Sledil je opis načrtovanih naložb v letošnjem letu po posameznih krajevnih skupnostih. Med njimi so skupne in večje predvsem nadaljevanje celovite obnove G1-5 Drnovo Krško, energetska sanacija Doma XIV. Divizije Senovo, projekt obnove in gradnje prizidka gasilskega doma Leskovec pri Krškem, ureditev trga na Raki ter izgradnja ceste, križišča in pločnika Veliki Trn.

M. K.