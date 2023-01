Potapljaška sezona odprta množično in simbolno

15.1.2023 | 10:30

Še vedno nekoliko narasla in predvsem motna Krka je preprečila množičen potop, tako da je šlo v vodo le šest potapljačev domačega kluba. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Več kot petdeset potapljačev iz vse Slovenije se je včeraj zbralo na Loki v Novem mestu na tradicionalnem uradnem odprtju potapljaške sezone pod okvirom Potapljaške zveze Slovenije, prvič po dveh letih omejitvenih ukrepov, ko so to člani novomeškega Kluba za podvodne aktivnosti storili na interni prireditvi oziroma zgolj simbolično v skladu s tedaj veljavnimi vladnimi zapovedmi in predvsem prepovedmi.

Žal je še vedno nekoliko narasla in predvsem motna Krka tudi tokrat preprečila množičen potop, tako da je šlo, da ne bi bilo odprtje povsem brez potopov, v vodo le šest potapljačev domačega kluba, ki pa je kot vedno tudi tokrat gostom iz vse Slovenije pripravil družabno srečanje, ki je z obujanjem spominov, pripovedovanjem potapljaških zgodb in izmenjavo izkušenj tudi eno izmed pomembnejših namenov organizacije tovrstnih prireditev.

Skok v novo sezono

Letos člane Kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto poleg običajnih aktivnosti, kot so organizacija spomladanskega in jesenskega klubskega potapljaškega tabora, stažnih potopov in tečajev za nove potapljače ter več usposabljanj enote Podvodne reševalne službe, čaka tudi obeležitev petdesetletnice delovanja kluba, ki je v času svojega obstoja dosegel tudi vrsto športnih uspehov, predvsem na tekmovanjih v hitrostnem potapljanju, plavanju s plavutmi in podvodni orientaciji, kjer se ponaša s kopico naslovov jugoslovanskih in slovenskih državnih prvakov ter nastopov za državno reprezentanco na največjih svetovnih tekmovanjih.

I. Vidmar

