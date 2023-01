Ob Kolpi do pasu v blatu - rešili so ga šele gasilci

15.1.2023 | 18:10

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 10.10 je ob brežini reke Kolpe v bližini Metlike moški padel v blato do pasu in se ni mogel več premakniti. Gasilci PGD Metlika so ga s tehničnim posegom rešili nepoškodovanega.

Tudi gasili

Ob 16.14 je na Blanci, občina Sevnica, zagorelo v naravi. Gasilci PGD Blanca in PGD Sevnica so manjši požar pogasili.

Že ponoči ob 1.26 je pri Krivoglavicah, občina Metlika, gorel kup vejevja in odpadkov. Gasilci PGD Dobravice so požar na površini okoli pet kvadratnih metrov pogasili.

Sinoči ob 21.36 so v Svibnem, občina Radeče, zagorela drva v kurilnici stanovanjske hiše. Gasilci PGD Svibno in Radeče so požar omejili in pogasili, nato pa iznesli tleč material na prosto ter prezračili prostore.

M. K.