V 1. SNTL ŠD SU do nove zmage, Krka brez dobljenega dvoboja

15.1.2023 | 08:20

Foto: arhiv; FB ŠD SU

Po več kot mesecu dni odmora se je začel drugi del rednega dela državnega prvenstva v obeh 1. SNTL. V obeh ligah sta bila kroga nepopolna, v prvi moški ligi so v 10. krogu do zmage prišle vse štiri gostujoče ekipe, Inter Diskont I, ŠD SU, Kema Murexin I in Maribor, v prvi ženski pa je vodilni Kajuh-Slovan slavil doma, medtem ko je bil Arrigoni uspešen v gosteh.

Vodilni ravenski Inter Diskont v Novem mestu ni dovolil presenečenja in domači Krki ni oddal niti enega dvoboja. Žiga Kristijan Žigon, Mitja Horvat in Darko Jamšek so bili uspešni v posamičnih dvobojih, v dvojicah pa sta do zmage prišla tudi Horvat in Žigon. Edini niz za domačo ekipo je proti Žigonu osvojil Denis Pintar.

Na podoben način so do zmage proti zaloški Vesni prišli tudi aktualni državni prvak. Za ŠD SU so bili uspešni brata Jure in Uroš Slatinšek ter Jožko Omerzel, prav tako pa tudi dvojica Jure Slatinšek in Omerzel. V domači ekipi je do niza proti Urošu Slatinšku prišel Bojan Pavič.

V Velenju je Tadej Vodušek v prvem dvoboju premagal Gregorja Komaca s 3:2, toda v nadaljevanju Mariborčani niso več oddali niti niza. Do dveh posamičnih zmag je prišel Matevž Črepnjak in do ene Tomaž Roudi, Črepnjak pa je slavil tudi v dvojicah skupaj s Komacem.

Novi točki je na Kodeljevem osvojila Kema Murexin, ki je domači Kajuh-Slovan premagala s 4:1. Za Kodeljevčane je bil uspešen le Oleksandr Palčikovskij, ki je ugnal Luko Norčiča, za Pucončane pa je Tomaž Pelcar dobil oba posamična dvoboja in v dvojicah še z Damjan Zelkom, ki je zmagal tudi posamični obračun proti Vidu Naredu.

Tekma med Mengšom I in Savinjo I bo zaradi nastopa Brina Vovka Petrovskega na mladinskem turnirju v Linzu šele 4. februarja.

M. Š.