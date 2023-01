FOTO: Krka doma s 3:0 odpravila SIP Šempeter

15.1.2023 | 08:45

Novo mesto

- V tekmi 14. kroga 1. B DOL so odbojkarji Krke na domačem parketu gladko s 3:0 premagali SIP Šempeter in tako še naprej ostajajo neporaženi v državnem prvenstvu. V dresu domačih je blestel Hardt (14 točk, 5 asov), največ točk pri gostih pa je zbral Špes Podbregar (8). Odlično je deloval blok Krke, saj so Novomeščani zbrali kar 11 blokov.

KekOOprema Žužemberk je sinoči izgubila s Črnučami z 2:3, kostanjeviški Athos pa s Šoštanj Topolšico z 0:3.

1.B DOL, 14. krog

Krka - SIP Šempeter

3:0 (21, 12, 21)

ŠD Marof, Novo mesto, 14. januar.

Sodnika: Adrovič Iso, Kramar Franci. Obiskovalcev: 50.

Krka: Hafner, Erpič, Kosmina 9, Borin (L), Kožar 4, Pulko, Lavrič 6, Hvala 5, Lindič 8, Pušnik 11, Hardt 14, Vidmar, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc.

SIP Šempeter: Planinšek, Cestnik 5, Grajžl, Majer (L), Špes Podbregar 8, Novak 2, Hribernik (L), Hirci 7, Sternad 1, Hankić 6. Trener: Simon Božič.

Tekmo so bolje odprli domači odbojkarji in preko zanesljivega sprejema in učinkovitega napada hitro pobegnili na prednost z 8:4. Podobno razliko so držali skozi celoten niz. Šempetrani so poskušali z močnimi, toda nenatančnimi servisi, Krka pa je na drugi strani navkljub nekaj napakam ohranila višji nivo igre. Na mestu korektorja je že ob samem začetku namesto Pulka priložnost dobil Hardt, jo dobro izkoristil in začinil tudi z asom. Končnih 25:21 je z napadom postavil Kosmina.

Tudi v drugem nizu so Krkaši po zaslugi dobrega servisa Pušnika hitro pobegnili na 5:1. Po solo bloku Kosmine in asu Lindiča je kazalo že 8:3 in gostujoči trener je bil primoran seči po odmoru. Krkaši se niso dali motiti. Za novo dobro serijo začetnih udarcev je poskrbel Hardt, po uspešnem napadu Pušnika iz druge linije za vodstvo s 14:4 pa je gostujoči trener vzel še drugi odmor. Ob visokem vodstvu so v dresu Krke priložnost dobili še Hvala, Jakše in Vidmar, Krka pa je niz varno pripeljala do konca z visoko zmago 25:12.

V tretjem nizu je Hvala nadaljeval namesto Kosmine. Šempetrani so ponudili nekaj več odpora, pa vendar so krkaši z dvema asoma Kožarja uspeli pobegniti na 13:10. Po napaki njegovih varovancev v naslednji točki je gostujoči trener vzel prvi odmor. Pravega učinka ni bilo, tudi poznejše menjave niso pomagale. Odbojkarji Krke so dobro servirali, še bolje igrali v elementu blok-obrambe in vztrajno višali prednost. Krka si je ob koncu niza privoščila padec koncentracije, kar so Šempetrani izkoristili, da so se približali na 24:21, toda že v naslednji akciji je tekmo z uspešnim napadom odločil Hvala.

Brenden Hardt, Krka: "Dobro smo odigrali. Treniramo in uigravamo se že dalj časa in odlično je bilo nastopiti s soigralci ter zabeležiti novo zmago. Dobro smo servirali. S trenerjem v zadnjem času dajeva veliko poudarka na začetni udarec, motivira me, naj bom agresiven in tudi s tem elementom prispevam k ekipnemu uspehu, kar mi je danes je uspelo."

S. V.; foto: MOK Krka

