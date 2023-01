Košarkarji Krke do 14. zaporedne zmage

15.1.2023 | 09:00

Foto: KK Terme Olimia Podčetrtek

Podčetrtek - Košarkarji Krke so v 14. krogu Lige Nova KBM na zahtevnem gostovanju v Podčetrtku premagali Terme Olimia z 98:79 (16:24, 27:23, 33:9, 22:23) in ostajajo neporaženi v ligi.

* Dvorana Podčetrtek, gledalcev 150, sodniki: Krajnc (Maribor), Špendl (Maribor), Palčič (Postojna).

* Terme Olimia: Kosič 5, Švigelj 9 (2:2), Čebular 7, Atanacković 11 (5:5), Tadić 9 (3:4), Muratović 10, Strnad 1 (1:1), Škorjanc 3, Stoimenov 5 (2:2), Struger 14 (4:7), Boršič 5.

* Krka: Stergar 11 (6:8), Cerkvenik 11 (2:2), Stipčević 16 (2:3), Škedelj 13 (2:2), Macura 6, Stavrov 8 (1:1), Jurkovič 10 (2:2), Spasojević 12, Špan 11.

* Prosti meti: Terme Olimia 17:21, Krka 15:18.

* Met za tri točke: Terme Olimia 8:26 (Muratović 2, Kosič, Švigelj, Čebular, Škorjanc, Stoimenov, Boršič), Krka 15:25 (Stipčević 4, Cerkvenik 3, Špan 3, Spasojević 2, Stergar, Škedelj, Stavrov).

* Osebne napake: Terme Olimia 19, Krka 22.

* Pet osebnih: /.

Krka je potrebovala zgolj eno četrtino, da je dvoboj 14. kroga v Podčetrtku obrnila v svojo korist. Z zmago pa varovanci Gašperja Okorna ostajajo brezhibni z razmerjem zmag in porazov 14-0. Podčetrtani imajo šest zmag in osem porazov ter so v sredini lestvice.

Novomeščani sinočnjega dvoboja niso najbolje začeli. Domači so za osem točk dobili prvo četrtino, v drugi pa povedli celo za 14 točk (36:22). Nato je še neporažena Krka le strnila vrste in že do polčasa zaostanek skorajda povsem izničila.

V drugem delu so gosti prevzeli nadzor nad dogajanjem na parketu dvorane v Podčetrtku. Tretji del igre so namreč dobili kar s 33:9, zadnjo četrtino začeli s +20 in nato le še mirno pripeljali dvoboj do konca.

Pri gostih je Rok Stipčević 14 od svojih 16 točk dosegel v drugem polčasu. Še šest drugih košarkarjev Krke je preseglo mejo desetih točk. Pri domačih je to uspelo trem, Igorju Strugerju (14), Simu Atanackoviću (11) in Nedžadu Muratoviću (10).

Krka bo naslednjo tekmo igrala v soboto doma proti LTH Castings, potem pa jo med 24. 1. in 28. 1. čakajo tri tekme na turnirju Lige NLB ABA 2 v Banja Luki.

* Izidi, 14. krog:

- petek, 13. januar:

Hopsi Polzela - LTH Castings 73:86 (21:19, 39:32, 58:53)

- sobota, 14. januar:

Helios Suns - Šentjur 92:78 (20:20, 40:38, 69:53)

Terme Olimia Podčetrtek - Krka 79:98 (24:16, 47:43, 56:76)

- nedelja, 15. januar:

18.00 Ggd Šenčur - Zlatorog Laško

20.00 Ilirija - Rogaška

* Lestvica:

1. Krka 14 14 0 1218:998 28

2. Helios Suns 14 12 2 1280:1007 26

3. Šentjur 14 7 7 1088:1127 21

4. Ggd Šenčur 13 7 6 1023:962 20

5. Terme Olimia 14 6 8 1133:1126 20

6. Rogaška 13 7 6 993:1023 20

7. Hopsi Polzela 14 5 9 1045:1211 19

8. Ilirija 13 4 9 1042:1103 17

9. LTH Castings 14 3 11 1039:1217 17

10. Zlatorog Laško 13 3 10 903:990 16

STA; M. K.

Zvočni zapisi Trener Krke Gašper Okorn Trener Krke Gašper Okorn