Prihaja obilno sneženje, možni snegolomi; v jutranji konici na ceste zelo previdno

15.1.2023 | 12:30

Skoraj zagotovo bomo jutri deležni takšne rekreacije ... (Foto: arhiv DL; L. M.)

V noči na ponedeljek, predvsem pa v ponedeljek proti jutri in dopoldne, se v večjem delu države obeta obilno sneženje. V Alpah lahko zapade prek pol metra snega, v nižinah večinoma od pet do 20 centimetrov. Sneg bo moker, možni so snegolomi, vozne razmere bodo poslabšane. Agencija za okolje je zato izdala oranžno vremensko opozorilo za ponedeljek.

"Prihodnji teden bo precej bolj v znamenju snega, kot je bila zima doslej," je danes dejal dežurni meteorolog na agenciji za okolje Jure Cedilnik.

Hladna fronta bo ponoči najprej dosegla severno Slovenijo in nato počasi tudi južni del države. Ob tem bodo intenzivne padavine, meja sneženja se bo hitro spustila do nižin, tako da bo precej močno snežilo večji del jutra in dopoldneva, je vremensko napoved povzel Cedilnik.

Sneg bo južen in moker, tako da se bo prijemal na drevje in lahko ponekod povzroča snegolom. (Foto: arhiv DL; L. M.)

"Intenziteta bo precej močna, tako da lahko zapade tudi okoli pet centimetrov snega v uri tudi po nižinah. Sneg bo južen in moker, tako da se bo prijemal na drevje in lahko ponekod povzroča snegolom, kar lahko še dodatno ovira vozne razmere," je dodal. Vremenoslovci po nižinah pričakujejo med pet in 20 centimetrov južnega snega.

Zaradi intenzivnega sneženja bodo po opozorilu agencije za okolje v ponedeljek zjutraj v večjem delu Slovenije vozne razmere močno poslabšane, možne so tudi prekinitve preskrbe z električno energijo.

Nato bodo v ponedeljek sredi dneva padavine ponehale, nov padavinski proces pa bo Slovenijo zajel v noči na torek in nato še en v noči na sredo. "Prihodnja dva procesa ne bosta tako intenzivna, pa tudi po nižinah ne bo vedno snežilo, ampak bo ponekod deloma snežilo, deloma deževalo," je dodal dežurni meteorolog.

Marsikje bo, kot omenjeno, snežna odeja precej debela. Višje na Koroškem in Gorenjskem lahko tudi pol metra ali več, drugod po nižinah pa bo snega precej manj, ponekod na Štajerskem in v Prekmurju verjetno le nekaj centimetrov. Prav tako ne bo snega po nižinah Primorske, tam bo deževalo.

Medtem na vidiku ni izrazitega mraza. Jutranje temperature bodo prihodnje dni malo pod lediščem, čez dan pa nekoliko nad lediščem. Višje se bo sneg obdržal, po dolinah pa bo to odvisno od količine zapadlega snega. V Alpah se bo povečala nevarnost snežnih plazov, je še opozoril dežurni meteorolog.

DODANO OB 17.30:

Jutri pozor na cestah!

Tudi na prometno-informacijskem centru za državne ceste opozarjajo, da bo zaradi napovedanega sneženja promet upočasnjen, hkrati bodo na cestah plužne in posipne skupine. "Na pot se odpravite prej kot običajno ter le z obvezno zimsko opremo!" so zapisali pri prometno-informacijskem centru.

Ob sneženju naj se vozniki pogosto ustavijo in očistijo žaromete, ob slabi vidljivosti pa je nujno zmanjšanje hitrosti in povečanje varnostne razdalje, pa so ob napovedanem sneženju opozorili pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS). Poudarjajo tudi, da je poleg ustreznih zimskih pnevmatik za varno vožnjo v zimski razmerah potrebno postoriti še marsikaj, med drugim je potrebno letno tekočino za stekla zamenjati z zimsko, še preden se temperature spustijo pod ničlo.

Opozorili so, da je treba poskrbeti za brezhibno delovanje vseh svetlobnih teles na avtomobilu, po potrebi menjati nedelujoče žarnice ter pred vožnjo temeljito očistiti vse steklene površine na avtu. Preveriti je treba tudi stanje metlic brisalcev in tudi te po potrebi zamenjati.

Pri AMZS so posebej poudarili, da morajo biti pred začetkom vožnje vozila očiščena, to pomeni, da na njih ne sme biti snega in ledu, ki bi lahko padal oziroma se razsipal z vozila.

Pozimi je dobro imeti v avtu tudi manjšo lopato, snežne verige, dodatna oblačila, odejo, dežnik, kable za zagon motorja, kabel in polnilnik za mobilni telefon, praskalo za led, dodatno plastenko zimske tekočine, metlico za sneg in svetilko. Če se odpravljate smučat ali v hribe, pa pri AMZS priporočajo, da imate v avtu poleg snežnih verig še vrečo peska, ki je koristen pri speljevanju na poledeneli podlagi.

Ker je pozimi najpogostejši vzrok klicev na pomoč po izkušnjah AMZS izpraznjen oz. slabo delujoč avtomobilski akumulator, voznikom priporočajo, da še pred prvim mrazom preverijo stanje akumulatorja.

M. K.