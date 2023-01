Rokometaš Blaž Janc: Ta reprezentanca ima potencial

16.1.2023 | 11:30

Blaž Janc (Foto: arhiv DL)

Log - Slovenska moška reprezentanca igra na svetovnem prvenstvu, ki ga gostita Poljska in Švedska. Eden od pomembnih adutov selektorja Uroša Zormana je tudi 26-letni Blaž Janc, ki igra na položaju desnega krila. Z rokometašem z Loga v sevniški občini smo se pogovarjali pred odhodom naše izbrane vrste v Katovice.

Kako je s poškodbo, ki ste jo pred tednom dni staknili na prvi pripravljalni tekmi z Madžarsko?

Vse je v redu. Na srečo je šlo samo za udarec v koleno. Videti je bilo grdo, tudi bolečina je bila velika. A čez noč se je vse skupaj umirilo, naslednji dan sem počival, na drugi pripravljalni tekmi pa sem že odigral en polčas. S kolenom je zdaj vse v redu.

Za vami so priprave, med katerimi ste odigrali tudi dve tekmi z Madžarsko. Kako pripravljeni ste na začetek svetovnega prvenstva?

Mislim, da smo obe pripravljalni tekmi odigrali na res visoki ravni, glede na to, da nismo opravili toliko treningov. Še veliko imamo rezerv za odpravo napak in pomanjkljivosti. Mislim, da smo bili kot ekipa dobri. Že prvo tekmo z Madžari doma bi morali dobiti, a smo na koncu padli v neko črno luknjo. Na drugi tekmi smo pokazali pravi značaj. Čeprav smo zaostajali, smo se vrnili in v končnici naredili preobrat. Ta tekma je bila zelo pomembna za dvig naše samozavesti, premagali smo dobrega nasprotnika, s pozitivnimi mislimi gremo lahko na svetovno prvenstvo.

Slovenija je v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo izgubila proti Srbiji, a je dobila povabilo organizatorja za nastop na prvenstvu. Ali zaradi tega čutite dodaten pritisk in odgovornost, da se na tekmovanju pokažete v najboljši možni luči in upravičite zaupanje IHF?

Nekega dodatnega pritiska ni. V kvalifikacijah smo imeli težkega nasprotnika, borili smo se po najboljših močeh, a se ni izšlo. Veliko reprezentanc je doslej že dobilo to posebno povabilo. Vsi vemo, po kaj gremo na prvenstvo. Konec koncev, tudi če bi se na prvenstvo uvrstili neposredno iz kvalifikacij, bi bilo nekaj pritiska, da dokažemo, da si zaslužimo biti tam. Na prvenstvu moramo dati vse od sebe in pokazati, da tja tudi sodimo.

Tudi zaradi posebnega povabila ste pristali v zahtevni skupini. Prva nasprotnica Slovenije bo Savdska Arabija, ki sicer ne spada med rokometne velesile, a je zagotovo ne gre podcenjevati.*

Kot smo lahko videli na svetovnem prvenstvu v nogometu, se je kar nekaj ekip, ki niso štele v najožji krog favoritov, prebilo v četrtfinale, Maroko celo v polfinale. Danes zna vsak igrati nogomet, rokomet, košarko. Zagotovo ne smemo podcenjevati Savdske Arabije. Največkrat se na prvi tekmi zgodijo največja presenečenja. Zato moramo biti še toliko bolj zbrani. Nekateri že zdaj mislijo, da že imamo dve točki proti Savdski Arabiji, ampak dokler tekma ni končana, ni tako. Na igrišču moramo potrditi, da smo boljši. Oni bodo verjetno precej manj obremenjeni, nimajo česa izgubiti, z zmago lahko le veliko pridobijo. Čutimo pritisk, da si na tej tekmi ne smemo privoščiti spodrsljaja. Drugo kot zmaga ne pride v poštev.

V soboto vas nato čaka obračun z domačini Poljaki, v ponedeljek pa še z olimpijskimi prvaki Francozi.

Če želimo na tem prvenstvu kaj narediti, bo po mojem mnenju odločilna tekma s Poljaki. Dvorana je že razprodana, Poljaki imajo velike ambicije, imajo dobro moštvo, zagotovo nas časa izjemno težko srečanje. Proti Franciji, ki je ena glavnih favoritinj za končno zmago, pa se bomo borili po najboljših močeh. Če se bo pojavila priložnost za presenečenje, jo moramo zgrabiti z obema rokama.

Za vas bo to tretje svetovno prvenstvo. Reprezentanca je kar precej prevetrena, menite, da lahko ponovite vrhunski uspeh iz leta 2017, ko ste v Franciji osvojili bronasto kolajno?

Ta reprezentanca ima potencial. Če bomo stopili skupaj kot ekipa, se borili drug za drugega, lahko zagotovo dosežemo odmeven uspeh. Na prvenstvo ne gremo z nekimi norimi pričakovanji, po drugi strani pa se zavedamo svoje kakovosti. Mislim, da lahko premagamo vsakogar.

Kako doživljate Uroša Zormana na trenerski klopi? Znan je kot velik domoljub in zmagovalec.

Z Urošem sva bila pred leti skupaj že v Kielcah, kjer je bil pomočnik trenerja. Sva tudi zelo dobra prijatelja, a na igrišču se zavedava, kaj se od naju pričakuje, oba sva profesionalca. On je eno največjih imen v rokometu pri nas in tudi v Evropi. Vsi igralci ga zelo spoštujemo. Z njim smo na pravi poti, da naredimo nekaj velikega, vsi verjamemo v to zgodbo.

Dotakniva se še malo klubskega rokometa. Z Barcelono vam gre v španskem prvenstvu odlično.

Po prvi polovici sezone je vse tako, kot mora biti. V državnem prvenstvu smo prvi, prav tako tudi v svoji skupini Lige prvakov. A zavedamo se, da v drugem delu sezone prihajajo odločilne tekme, verjamem, da bomo v zaključku v najboljši formi.

Dvakrat ste osvojili Ligo prvakov, imate medaljo s svetovnega prvenstva, nastopili ste na olimpijskih igrah. Kaj vas žene naprej?

Motivacija, da bi še tretjič osvojil Ligo prvakov. Vedno si želim osvojiti še eno medaljo več. Dokler bom imel takšno željo in motivacijo, se bom ukvarjal s športom.

*Prispevek je objavljen v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki je izšla v četrtek. Slovenski rokometaši so medtem po uvodnih zmagah nad Savdijci in Poljaki v Katovicah že izpolnili prvi del naloge in se prebili v drugi del tekmovanja, kar je bil tudi njihov glavni cilj na letošnjem svetovnem prvenstvu. Savdsko Arabijo so premagali s 33:19, Poljsko pa z 32:23. Slovenija bo zadnjo tekmo v svoji skupini B igrala v ponedeljek, 16.1., ko se bo ob 18. uri pomerila s Francijo.

Rok Nose