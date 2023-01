FOTO: Najbolj bo snežilo prav v času jutranje prometne konice; pogorel kozolec

16.1.2023 | 06:10

Na fotografijah z FB Policijske kontrole Dolenjske je videti stanje zgodaj zjutraj na avtocesti proti Ljubljani. Potrebna je velika previdnost, poročajo vozniki, marsikje promet stoji.

Vahta (kamera DRSI)

Po napovedih vremenoslovcev bo zjutraj in dopoldne večji del države zajelo intenzivno sneženje. Sneg bo moker, možni so snegolomi in prekinitve oskrbe z elektriko, vozne razmere se bodo močno poslabšale. Najbolj obilno naj bi snežilo prav v času jutranje prometne konice, pristojni zato pozivajo k dodatni previdnosti.

Zaradi napovedanega vremenskega dogajanja je agencija za okolje za danes do okoli 10. ure dopoldne izdala oranžno vremensko opozorilo za celotno državo. Po nižinah bo večinoma zapadlo od pet do 20 centimetrov snega, v višje ležečih območjih ga lahko zapade tudi več kot pol metra, napovedujejo vremenoslovci.

Padavine bodo nato sredi dneva ponehale, nov padavinski proces pa bo Slovenijo zajel v noči na torek in nato še en v noči na sredo, vendar padavine ne bodo tako intenzivne. Tudi po nižinah ne bo vedno snežilo, ampak bo ponekod deloma snežilo, deloma deževalo. Višje se bo sneg obdržal, po dolinah pa bo to odvisno od količine zapadlega snega. V Alpah se bo povečala nevarnost snežnih plazov.

Na prometno-informacijskem centru za državne ceste opozarjajo, da bo zaradi napovedanega sneženja promet upočasnjen, hkrati bodo na cestah plužne in posipne skupine. "Na pot se odpravite prej kot običajno ter le z obvezno zimsko opremo!" so zapisali pri prometno-informacijskem centru.

Tudi na agenciji za varnost prometa opozarjajo, da se je treba na spremenjene vozne okoliščine dobro pripraviti, prav tako je treba pripraviti vozilo, ki ga je pred vožnjo treba očistiti. Agencija priporoča povečanje varnostne razdalje ter opozarja na skrb za ustrezno bočno razdaljo ob prehitevanju pešcev, kolesarjev ali voznikov e-skirojev.

Dimniški požar

Sinoči ob 21.15. so v naselju Starihov Vrh, občina Semič, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Kot-Brezje, Črmošnjice in Rožni Dol so nadzorovali izgorevanje saj, okolico pregledali s termo kamero, očistili dimnik in prezračili prostore.

Pogorel kozolec

Ob 18.56 je v naselju Zagrad, občina Radeče, gorel kozolec velikosti 10 x 20 metrov. Gasilci PGD Radeče, Svibno in Jagnjenica so pogasili požar, ki je kozolec uničil. Na požarni straži so ostali gasilci PGD Svibno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZNIK PRI DRAGATUŠU, TP DRAGATUŠ 2, TP KZ DRAGATUŠ, TP MALI NERAJC, TP OBRH PRI DRAGATUŠ, TP ŠIPEK, TP VEL. NERAJC, TP ZAPUDJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA, izvod 3. PODHOSTA;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA, izvod 4. ZIDANICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PANGRČ GRM 2003.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:30 do 11:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Migolica, nizkonapetostno omrežje Sajovice;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Hrastovica, nizkonapetostno omrežje Zagorica.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Brestanica trg danes med 7:30 in 8:00 uro ter med 14:00 in 14:30 uro.

M. K.