FOTO: Na cestah kaos, številni odseki zaprti; nikar na pot, če ni nujno!

16.1.2023 | 07:35

Od Rebri proti Biču (Vse fotografije: FB PKD)

Proti Žužemberku

Poljanski klanec - H1

AC proti Trebnjemu

Bič

Bučna vas, Novo mesto

Ivančna Gorica

Mirna - Trebnje

Na številnih cestah se sneg že oprijema vozišča. Ponekod se pojavlja tudi poledica. Promet poteka počasneje povsod po državi, številni cestni odseki so zaprti. Ceste plužijo, vendar zaradi močnega sneženja povsod ostajajo zasnežene. Če ni nujno, se ne odpravljajte na pot, dokler ne bo prenehalo snežiti, poziva prometnoinformacijski center.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zaprte avtoceste, in sicer primorska med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, v razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Kopru, dolenjska avtocesta pri Medvedjeku proti Ljubljani ter uvoz Jug proti Kopru.

Na dolenjski avtocesti na relaciji Grosuplje-Višnja gora je zaradi nesreče promet oviran proti Novemu mestu ter na izvozu Bič proti Ljubljani.

Zaradi zdrsa tovornih vozil so zaprte ceste, in sicer: cesta Radovljica-Črnivec pri Podvinu, na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Lomom in Uncem proti Kopru, pri Brezovici proti Kopru in na dolenjski avtocesti na relaciji Grosuplje-Višnja gora pa je oviran promet.

Na primorski hitri cesti je zaprt izvoz na priključku Semedela iz smeri Izole proti Kopru. Obvoz iz smeri Izole do priključka Koper center tudi za vozila brez vinjete.

Na cesti Podtabor-Ljubelj, v Tržiču pri predorih, je zaradi sanacije plazu promet možen samo za lokalni promet.

Prepoved tovornih vozil nad sedem ton in pol na štajerski avtocesti od Šempetra proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred priključkom Vrhnika proti Kopru, na na primorski avtocesti pred Kozino proti Ljubljani in med Snežano vzhod proti Ljubljani.

Cesta čez prelaz Vršič in cesta čez Korensko sedlo sta zaprti.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cesti Col-Ajdovščina in Črmošnjice-Črnomelj.

Na cesti čez prelaz Ljubelj so obvezne verige.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si

Na območju Elektro Ljubljana je bilo po poročanju Radia Slovenija vrsta izpadov električne energije, težave že odpravljajo.

STA; M. K.