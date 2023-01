Pijan 19-letnik brez vozniške z neregistrirano kripo na streho

16.1.2023

S Policijske uprave Novo mesto v današnjem pregledu dogajanj minulega konca tedna med drugim poročajo, da se je v petek nekaj pred 18.30 zgodila prometna nesreča v naselju Prapreška pot na območju Otočca. 19-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil na streho. Vsemu skupaj je botroval alkohol - mladenič, ki se v nesreči ni poškodoval in nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola. Policisti so še ugotovili, da je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Avtomobil so mu zasegli, zaradi številnih kršitev napisali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Še en pijan brez vozniške

Med kontrolo prometa pri Dobličah so črnomaljski policisti v soboto okoli 9. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Ford focus. Ugotovili so, da 56-letnik vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,35 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

V noči na petek je v Novem mestu nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 800 evrov škode.

V Mihovici na območju PP Šentjernej je v noči na soboto neznanec vlomil v rezervoar delovnega stroja in iztočil okoli 150 litrov goriva.

Med 12. 1. in 14. 1. je v naselju Vrh pri Hinjah nekdo iz odklenjenega gospodarskega objekta odnesel dva kotla za žganjekuho in lastnika oškodoval za 500 evrov.

V noči na soboto je na območju Rožanca (PP Črnomelj) neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel električne vodnike ter več steklenic z alkoholnimi pijačami.

V Pesju na območju PP Krško je med 28. 12. in 14. 1. nekdo ukradel kovinske palice ogrodij za rastlinjake. Škode je za okoli 1600 evrov.

Na parkirnem prostoru v Novem mestu je v noči na nedeljo neznanec z dveh osebnih avtomobilov ukradel katalizatorja.

Migranti

Policisti so med 13. 1. in 16. 1. na območju PP Brežice (Rigonce, Slovenska vas, Dobova, Loče, Obrežje, Globoko, Čatež ob Savi) izsledili in prijeli 22 državljanov Maroka, 15 državljanov Indije, 11 državljanov Bangladeša, devet državljanov Sirije, devet državljanov Kube, sedem državljanov Rusije, dva državljana Irana, dva državljana Afganistana, državljana Tunizije, državljana Šrilanke in državljana Iraka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 13. 1. in 16. 1. posredovali v 143. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 399 klicev. Obravnavali so 27 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 28. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in enega kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

