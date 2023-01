Sneg tudi v prihodnjih dneh, a bo meja sneženja višje

16.1.2023 | 13:45

Še bo treba kidati sneg. (Foto: arhiv DL; L. M.)

Danes in v prihodnjih dneh lahko pričakujemo tri pošiljke padavin, je dejal meteorolog na agenciji za okolje Andrej Velkavrh. Danes ponoči bo meja sneženja višje, po nižinah pa se bo dež mešal s snegom. Količina padavin bo največja na severozahodu. Sneg bo padal na Gorenjskem in Koroškem, drugod pa bo odvisen tudi od intenzivnosti padavin.

Naslednja pošiljka bo v torek zvečer, a bo "še nekoliko manj snežna, kar se višine sneženja tiče". Sneg lahko spet pričakujemo v četrtek. Zaradi hladnejše zračne mase bo padal sneg, a bo padavin malo.

Velkavrh je povedal, da snega ne po pobralo na hitro, saj pred nami ni odjuge. Temperature čez dan bodo malo nad nič, ponekod tudi več stopinj, ponoči pa okoli minus ena. "Počasi se bo talilo, ampak na hitro pa ne. Tam, kjer je zapadlo nekoliko več snega, bo kar trajal, kjer je pa samo pobelilo, bo pa verjetno kar izginil," napoveduje.

V prihodnjih dneh ni pričakovati niti poledice, ta je pogostejša ob jasnih dneh in nočeh, do četrtka pa bo večinoma oblačno vreme.

Danes ponoči je Slovenijo dosegla in v zgodnjih jutranjih urah prešla hladna fronta. Največ padavin je bilo na zahodu, ob prehodu fronte se je začelo od severa hladiti, meja snežena pa se je postopno zniževala. V jutranjih urah še ni snežilo povsod po državi, na jugu je deževalo, v Beli krajini in v Posavju pa je začelo snežiti precej pozno in zapadlo zelo malo snega. Tudi v Prekmurju praktično ni snežilo, je povedal Velkavrh.

Drugod so bile padavine obilne. Do jutra je po nižinah zapadlo od pet do dobrih deset centimetrov snega. "Malce višje pa kar hitro več, ker ni bilo samo toliko več padavin, ampak je tudi sneg manj moker in se centimetri hitreje nabirajo kot pa kadar je sneg zelo moker in težak," je pojasnil.

Največ snega je zapadlo v višjih legah, na Jezerskem in v Ratečah okoli 40 centimetrov. V nižinah ga je zaradi kasnejšega začetka sneženja in manjše količine padavin zapadlo nekoliko manj. V osrednji Sloveniji med 10 in 15 centimetrov, na Kočevskem pa okoli šest centimetrov, je še povedal Velkavrh.

Zavod za gozdove odsvetuje gibanje pod drevesi

Izredno moker in težak sneg povzroča lomljenje drevesnih vej, kar predstavlja težavo predvsem za prometno infrastrukturo, so ocenili v Zavodu za gozdove Slovenije. Zaradi nevarnosti pa odsvetujejo gibanje pod drevesnimi krošnjami.

Kot so dodali, spremljajo stanje v gozdovih, a podatkov o nastali škodi v gozdu še nimajo. Informacije o tem bodo zbrali na terenu. Glede na napovedano otoplitev lahko po njihovih navedbah v večini Slovenije pričakujemo izboljšanje razmer tekom današnjega dne.

STA; M. K.