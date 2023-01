Nova bloka v Podbrezniku - podpisali pogodbo za gradnjo 81 najemnih stanovanj

16.1.2023 | 14:30

Podpis pogodbe (Foto: Rasto Božič/STA)

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je s podjetjema CGP in TGH danes podpisal pogodbo za gradnjo dveh stanovanjskih blokov s skupaj 81 občinskimi najemnini stanovanji v naselju Podbreznik pri Novem mestu. Naložba bo skupaj z davkom stala 11,6 milijona evrov, kot soinvestitor bo sodeloval Stanovanjski sklad RS.

Stanovanjski sklad bo pri naložbi sodeloval po programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj med letoma 2022 in 2023 v vrednosti skupaj 5,1 milijona evrov oz. do največ 5,8 milijona evrov. Temu bo sledila še kupoprodajna pogodba, na podlagi katere bo sklad za dodeljena sredstva soinvestiranja od novomeške občine odkupil enega od blokov v Podbrezniku z 39 javnimi najemnimi stanovanji in enakim številom parkirnih mest v skupni garaži, je povedal Macedoni.

Občina pa bo ostala lastnica bloka z 42 najemnimi stanovanji s pripadajočim zemljiščem in parkirnimi mesti, je dodal.

V blokih bodo po njegovih besedah stanovanja s površinami od 38 do 88 kvadratnih metrov. Šlo bo za skoraj ničenergijski stavbi z električnim ogrevanjem.

Bloka bosta imela ločena vhoda in vsak svojo kolesarnico ter tehnične prostore v skupni kletni etaži. Zagotovljenih bo skupaj 127 parkirnih mest, od tega 75 v garaži in 52 ob zgradbah. Investitor je med 81 stanovanji predvidel tudi 22 stanovanj za starejše in gibalno ovirane stanovalce.

Med blokoma so predvideli skupno družabno površino z zelenico. Uredili bodo tudi otroška igrišča. Zemljišča bodo s stanovanjskima blokoma in drugimi površinami skupaj merila nekaj več kot 5000 kvadratnih metrov.

Dela bodo stekla še ta mesec, končati jih nameravajo do predvidoma decembra prihodnje leto.

V Podbrezniku bo sicer ob že zgrajenih petih stanovanjskih blokih v prihodnjih letih zraslo še pet dodatnih večstanovanjskih objektov. Tri bo gradil Stanovanjski sklad RS, ki je pogodbo za gradnjo z izvajalcema CGP in TGH podpisal decembra lani, dva pa Mestna občina Novo mesto.

Sicer pa se v Podbrezniku skupaj obeta nekaj več kot 180 novih stanovanj, v podobnih dveh projektih v prihodnjih letih pa še dodatnih 80, je še navedel Macedoni.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Novomeški župan Gregor Macedoni o novih najemnih stanovanjih v Podbrezniku Novomeški župan Gregor Macedoni o novih najemnih stanovanjih v Podbrezniku