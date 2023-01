Sneg ohromil regijo in v pogon spravil gasilce in cestarje

16.1.2023 | 18:30

Danes marsikje tako, bo jutri drugače? Sneg nam namreč napovedujejo tudi v prihodnjih dneh, bo pa meja sneženja višje. (Foto: FB PKD)

O nevšečnostih, ki jih je predvsem na cestah povzročalo današnje sneženje, smo zjutraj in dopoldne že obširno poročali (glej rubriko Kronika). Kot vsak dan proti večeru pa zdaj povzemamo še današnje poročanje regijskega centra za obveščanje - v kronološkem vrstnem redu.

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA



Snegolom

16. 1. 2023 ob 6.33 se je na cesti pri Radni vasi, občina Mokronog-Trebelno, podrlo drevo in oviralo promet. Gasilci PGD Štatenberk so drevo razžagali in odstranili.

Ob 7.48 je pri Gumberku, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavci cestnega podjetja so ga odstranili.

Ob 7.57 se je pri Žubini, občina Trebnje, podrlo drevo in oviralo promet. Delavci Komunale Trebnje so drevo razžagali in odstranili.

Ob 8.12 je med Malim in Veliki Slatnikom, občina Novo mesto, drevo padlo na cesto in zaprlo promet. Dežurni delavci cestnega podjetja so ga razžagali in odstranili.

Ob 9.16 sta pri Gornji Stari vasi, občina Škocjan, podrti smreki zaprli cesto. Gasilci PGD Zagrad so ju razžagali in odstranili s cestišča.

Ob 9.48 je na cesti pri Velikem Podljubnu, občina Novo mesto, podrt hrast zaprl cesto. Odstranili so ga delavci cestnega podjetja.

Ob 9.58 je na cesti Roje pri Čatežu - Gorenja vas pri Čatežu, občina Trebnje, podrto drevo oviralo promet. Pdstranili so ga delavci Komunale Trebnje.

Ob 11.01 sta pri Loški vasi, občina Dolenjske Toplice, drevesi ovirali promet. Za odstranitev dreves so poskrbeli dežurni delavci cestnega podjetja.

Prometni nesreči

Ob 7.36 je na cesti pri naselju Škrjanče, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča. O njegovi smrti smo že poročali.

Ob 13.36 sta na cesti Semič - Štrekljevec, pri odcepu za Kal, občina Semič, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, iz vozil s tehničnim posegom rešili voznici, posuli razlite motorne tekočine ter nudili pomoč pri oskrbi in prenosu reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj, ki so poškodovane odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

POSAVJE



Snegolom

Občina Krško

Ob današnjem sneženju je na regionalne in lokalne ceste padlo več dreves, ki so onemogočala ali močno ovirala promet. Delavci cestnega podjetja in Kostaka so odstranili drevesa pri naselju Spodnje Pijavško, Lomno in Sremič.

Občina Sevnica

Na regionalno cesto na Planinski cesti je padlo drevo, odstranili so ga delavci cestnega podjetja.

Občina Brežice

Na regionalne in lokalne ceste je padlo več dreves. Delavci cestnega podjetja in Komunale Brežice so tako odstranili drevesa v mestu Brežice in na Bizeljskem ter pri naselju Hrastje pri Cerkljah.

Prometna nesreča

Ob 15.17 sta na Valvasorjevem nabrežju v Krškem trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, na enem od vozil odklopili baterijo, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in do prihoda policije usmerjali promet. V nesreči ni bilo poškodovanih.

M. K.