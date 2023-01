FOTO: Dve nesreči s smrtnim izidom - na tirih in na avtocesti

17.1.2023 | 07:00

Karteljevo - nesrečo so zabeležili na FB PKD

Karteljevo še nekaj ur po nesreči - spletna kamera (promet.si)

Včeraj ob 17.39 je na Semiški cesti v Črnomlju vlak do smrti povozil osebo. Gasilci PGD Črnomelj so razsvetljevali kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem ter policistom. Železniški promet je bil zaradi nesreče ustavljen.

Smrtna nesreča tudi na avtocesti

Sinoči ob 19.23 je na avtocesti Ljubljana - Obrežje pri pokritem vkopu Karteljevo voznik tovornega vozila trčil v odbojno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom odprli vrata tovornega vozila in omogočili reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto dostop do 53-letnega mrtvega voznika ter komunalni službi pomagali pri prenosu umrlega.

Drevo na cesti

Davi ob 4.45 je na cesto Sevnica – Tržišče, občina Sevnica, padlo drevo. Odstranili so ga dežurni delavci cestnega podjetja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA, izvod Žel. postaja.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA, izvod 3. PODHOSTA;

- od 8:00 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUŠICE, izvod 4. SUŠICE;

- od 11:30 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 2, izvod 1. URŠNA SELA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo med 8:00 in 14:00 KRATKOTRAJNO MOTENA dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS 2, TP GOR. SUHADOL 1980, TP GRIČ PRI OTOČCU 1958, TP GOR. BREZOVICA 1996, TP GOR. VRHPOLJE 1965, TP DOL. SUHADOL 1977, TP VEL. BAN 1980, TP GRČEVJE 1978, TP MIHOVO 1978, TP RATEŽ VOVKO 1989, TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU 1973.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Zabrdje, nizkonapetostno omrežje – Kolenc Gregorič predvidoma med 8:00 in 12:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto med 8. in 13. uro na območju TP Krško resa, nizkonapetostno omrežje – Ulica Pot na Polšco zgoraj, med 8. in 10. uro na območju TP Brezovica Gorjanci, med 11. in 14. uro na območju TP Podbočje ribnik, med 7.30 in 8.30 uro ter med 13.30 in 14.30 uro na območju TP Hrastje, Jelša Veliki Podlog in Kerinov grm in med 7.30 in 14. uro na območju TP Jelše vas; na območju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP postaje Sevnica občina, nizkonapetostno omrežje – Železnina ter na območju nadzorništva Krško okolica med 13. in 14. uro na območju TP Brestanica trg.

M. K.