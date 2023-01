Kri so darovali občinarji

17.1.2023 | 13:30

Foto: Matej Škof

Novo mesto - Danes je bila na transfuzijskem centru v novomeški bolnišnici organizirana že šesta krvodajalska akcija za člane občinskih uprav občin, ki jih z delom pokriva Območno združenje RK Novo mesto. Odziv je bil, kot sporoča organizator, precej manjši kot prejšnja leta oziroma kot so si želeli, se pa, kot dodajajo, ''iz srca zahvaljujejo vsem, ki so se odzvali.''

V prvih odvzemnih urah so prišli povabljeni iz MO Novo mesto, kasneje pa še župan občine Dolenjske Toplice (spodaj v fotogaleriji).

Sta pa v mesecu februarju načrtovani terenski krvodajalski akciji v Žužemberku in Šentjerneju in se bodo člani tamkajšnjih občinskih uprav prijavili na odvzem v svojem kraju.

Kot je povedal eden izmed današnjih krvodajalcev, je marsikdo v času Covida začasno prenehal z darovanjem in v novomeškem RK menijo, da bo verjetno potreben čas, da se stvari spet postavijo na pravo mesto.

Začelo se je sicer vsakoletno obdobje respiratornih bolezni, zato vabijo vse, ki so zdravi in lahko darujejo kri, da pokličejo na telefonsko številko Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto 01/54 38 340 in se dogovorijo za odvzem.

